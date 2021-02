Desapariciones en Veracruz, prueba de la inseguridad: Helkyn

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, señaló que las desapariciones que se siguen dando ponen de manifiesto la inseguridad que hay en el estado y en donde urge dar una respuesta para los familiares que buscan a sus seres queridos.

"Yo creo que en este sentido la exigencia de los colectivos que buscan a sus familiares tendría que ser resuelta no solamente en apego a la ley, sino también con una sensibilidad humana que demuestre que las instituciones están interesadas en las personas, en la tranquilidad de las familias, en la procuración de justicia", señaló.

El sacerdote mencionó que estas personas sufren por la pérdida de un familiar y esto se agranda cuando lo ven respuesta de las instituciones, cuando no ven el apoyo o son maltratados de repente en algunas oficinas.

Indicó que esto debe cambiar y ellos deben encontrarse respaldo y justicia como sociedad.

Al tocar el tema de la situación que prevalece en Orizaba con el desarme de la policía municipal y su inhabilitación hasta que presenten nuevos exámenes de control y confianza, el vocero de la Diócesis confió en que las autoridades municipales y estatales lleguen a un acuerdo libre de intereses políticos y busquen el bien común y darle tranquilidad a los ciudadanos, que es lo que esperan.

Consideró que no se debe poner en juego la tranquilidad de una ciudad que hasta ahora es una de las más seguras no solamente del estado, sino del país, y a pesar de que no es completamente segura, pues sigue habiendo hechos de violencia y delincuencia, comparado con el resto del estado tiene indicadores que avalan el hecho de lo que exige la ciudadanía, para recuperar la tranquilidad que se tenía antes de estos acontecimientos.

Añadió que hay una exigencia de la mayor parte de los ciudadanos que haya un acuerdo que beneficie el restablecimiento de la seguridad y la paz para que así se demuestre que existe un estado de derecho y una búsqueda del bien común, lejos de otros intereses.