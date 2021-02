Desaparecen 10 jóvenes a la semana, reportan en zona centro de Veracruz

Las desapariciones de personas se siguen dando, principalmente con jóvenes, y se estiman en un promedio de 10 por semana, señalaron integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

"Las desapariciones en la región se siguen dando, todo esto no ha parado, vamos a hacer un año con pandemia. Se hablaba que resguardada la gente no iba a suceder, pero siguieron pasando", señalaron Araceli Salcedo Jiménez y Ana Lilia Sandoval.

Consideraron que no hay una estructura en materia de seguridad para los ciudadanos y a cualquiera le puede pasar.

Tan sólo el jueves, indicaron, se pasaron tres fichas de familias que pidieron apoyo al colectivo e incluso hubo una cuarta, aunque este último caso fue de sustracción de menores.

Incluso, mencionaron, mientras estaban trabajando en la ubicación de restos humanos en Campo Grande, Ixtaczoquitlán, llegaron familias para pedir apoyos por sus desaparecidos.

Dijeron no tener una cifra precisa sobre los casos que se están dando, pero saben que son un promedio de 10 por semana y esto se da de manera sistemática, pues no hay mes en que se vea que hay menos casos, aunque hay otras en las que se ve más "agresividad", pues se dan no sólo desapariciones sino ejecuciones, "como que incrementa la violencia".

Mencionaron que si bien hay personas que se acercan a pedirles el apoyo, hay otras que no lo hacen, pero siempre han dicho que por cada denuncia, tres no lo hacen, lo que da una idea de la magnitud del problema.

Comentaron que las personas que más desaparecen son los jóvenes en edades de 14 a 25 años.

Agregaron que de cada 10 casos, 3 o 4 aparecen y regresan con sus familias, aunque en muchos casos fueron víctimas de la comisión de delitos.