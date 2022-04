A través de videos algunos comerciantes y hasta ciudadanos que tienen a sus pacientes en ese nosocomio, grabaron lo ocurrido.

Con desesperación, algunos vendedores decían a los elementos que no se llevaran sus cosas, que eso era un robo, mientras que al ver que una señora terminaba en el piso al recibir un empujón, una ciudadana gritó: ¡oye, no manches, no te pases cabrón!

Noticia Relacionada Supervisa Gutiérrez Maldonado módulo de seguridad en Puente Nacional

La señora Lucía, quien tenía su puesto bajo el puente peatonal que cruza el acceso al nosocomio, aseguró que ella y su familia recibieron golpes de los elementos de SSP, a los que no les importó que sus padres son grandes, mientras que su hijo se ve alto pero tiene 14 años.

Por su parte, la señora Jacqueline hizo responsables a las autoridades municipales por este desalojo a pesar de que ella tenía un amparo, aunque se dijo consciente de que los iban a retirar.

"El señor Memo, que es de comercio, me dijo que estas son órdenes del presidente, yo quise verlo, pero ya no tiene tiempo, ahora anda muy ocupado. Yo tengo que vender, porque si no trabajo, no como, yo voy al día", comentó.

A su vez, la señora Georgina Badillo García, quien tiene un paciente internado en el hospital, lamentó que esta gente que se dedica a trabajar, haya sido tratada de esa forma.

"No se vale que les estén haciendo esto, con qué autoridad. Estaba cuidando a mi paciente, salí a ver los puestos y ya no están y veo todo este desastre. Son personas que están trabajando, nos apoyan, qué más podemos pedir", apuntó.