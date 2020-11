Derechohabiente del IMSS superó secuelas de COVID-19 tras terapia de UMAE

La Oficina de Representación en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa a la población en general que la enfermedad por SARS-COV2 es sistémica y no sólo afecta al pulmón, sino que los pacientes pueden presentar múltiples daños en los nervios periféricos, centrales, sistema cardiaco, renal y músculo esquelético.

En este sentido, la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), del Hospital de Especialidades, del Centro Médico Nacional (CMN) "Adolfo Ruiz Cortines" del IMSS en Veracruz, realiza una valoración a los pacientes dados de alta que estuvieron hospitalizados por COVID-19.

El médico de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de la UMAE, David Alan Martínez Ortega, dijo que, de ser necesario, se otorga rehabilitación y seguimiento, como en el caso del derechohabiente Cesáreo, paciente de 49 años de edad.

El señor Cesáreo llegó a su primera consulta dos semanas después de haber sido dado de alta de hospitalización; al presentarse en la Unidad de Medicina Física se encontraba en una silla de ruedas y dependía del apoyo de un familiar hasta para las actividades básicas de higiene.

Todo ello debido a que el paciente presentaba daño en el sistema musculo esquelético, tenía atrofia global, es decir, que todos los músculos estaban debilitados por el reposo prolongado; de igual modo, presenta imposibilidad para elevar la punta de dedos el pie por lesión nerviosa por lo cual ahora usa una ortesis tobillo-pie.

El paciente relata que al no descender su fiebre, a pesar de haber acudido a un médico particular, decidió acudir al servicio médico del IMSS, donde

fue hospitalizado, requirió ser intubado y permaneció 45 días hospitalizado.

"Cuando me dieron de alta, en casa no podía avanzar más de cinco o seis metros porque terminaba agitado; los días que han estado pasando, que me he rehabilitado, fue para ir fortaleciendo el pulmón y también las extremidades. He empezado a recuperar fuerza", comentó.

El doctor Martínez Ortega detalló que este paciente perdió 12 kilos mientras estuvo hospitalizado, pero que gracias al programa de rehabilitación respiratoria ha recuperado masa corporal y la fuerza en sus músculos, al grado que ya puede caminar por sí solo, sin ayuda de ningún auxiliar, sin sofocarse, sin apoyo de algún familiar; y acude a cita de control de manera independiente, donde reporta que logra caminar un kilómetro diario.

Además, el señor Cesáreo dijo sentirse agradecido con el personal del IMSS: médicos, enfermeras, químicos y demás, quienes lo atendieron de manera profesional, tanto en la etapa de hospitalización, como en la rehabilitación.

Explicó que a pesar de que su hospitalización fue un momento difícil para su familia, quienes llegaron a pensar en un desenlace fatal, gracias a la atención otorgada en el Seguro Social, hoy está con vida.

Para finalizar, exhortó a la población a cuidarse, y en caso de tener síntomas de COVID-19, acudir en busca de atención médica y autorizar sin miedo a los médicos para que les realicen los procedimientos que crean necesarios.