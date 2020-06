Denunciarán a Fiscal y Procurador del DIF en Orizaba

Debido a que el Procurador del Sistema DIF Alfredo Luna Toral y la Fiscal Primera del Centro Integral de Justicia en Orizaba, María Isabel Cruz Almada han violentando todas las garantías constitucionales de una mujer, al haberle quitado el derecho de convivencia y el derecho de resguardar a su menor hija de dos meses seis días de nacida, su apoderado legal dio a conocer que serán denunciados ante la Fiscalía Especializada Contra Servidores Públicos en la capital del Estado Xalapa.





"El procurador del DIF de Orizaba Alfredo Luna abusando del cargo que ocupa en el ayuntamiento y cometiendo el delito de abuso indebido de la función pública y dada la relación pública y de amistad que tiene con Juan Carlos Juárez Espinoza abogado del señor William Benítez Vega en donde litigan juntos en varios asuntos civiles, han manipulado los dictamenes psicologicos y médicos a favor del denunciado (William Benítez Vega) con la finalidad de quitar la custodia a la madre, se han puesto de acuerdo para manipular a la Fiscalía Especializada y así obtener como medio provisional el resguardo de la menor con la abuela paterna, la cual no cumple con las condiciones psicológicamente adecuadas para cuidar a una menor", así lo señala el abogado Nahum Sánchez Hernández asesor jurídico de la ciudadana identificada con las iniciales: M. D. E. C., madre de la menor.





El abogado puntualizó que debido a que la Fiscal Primera María Isabel Cruz Almada se negaba a mostrarles la carpeta de Investigación, tuvo que comunicarse a la Subprocuraduría de la Ciudad de Córdoba para que se los autorizaran.





"Checo la carpeta de investigación y al momento de estar revisando, no están integradas las constancias del DIF donde según se solicita que sea reintegrada la menor con el papá o con el supuesto padre, no hay ningún acuerdo no está agregado a la Carpeta, simplemente lo hicieron de una manera arbitraria y violentando la ley", dijo.





Detallo que el Procurador del DIF tenía que hacer un acuerdo y sobre ese acuerdo girar un oficio y no lo hicieron, por lo que solo existe una solicitud, y abusando de su poder le dieron a la niña a la familia de ese señor, que ni si quiera ha acreditado a través de una prueba de ADN su paternidad biológica.





"Teníamos audiencia para este martes y no nos notificaron, la cancelaron e hicieron todo el movimiento antes de la audiencia a través del Procurador del DIF Alfredo Luna Toral y en complicidad con la Fiscal Primero María Isabel Cruz Almada quien tiene muchas irregularidades en la investigación, no existen autos en donde se establezca el acuerdo y mucho menos que la menor haya sido entregada".





Señalo que sin en cambio, la madre de la menor de identidad resguardada, ella sí está comprobando con el certificado de nacimiento, que ella es madre del menor, cosa que el señor no asienta.





"Alguien que sustrae a un menor, como medio de defensa registra a la menor para decir que es suyo y no de otra persona, entonces en base a ese hecho delictivo el Fiscal y el Procurador del DIF están dándole la razón al mismo presunto delincuente, en cambio a la madre a la que le quitan el derecho de convivencia con la menor a la que se le privo el derecho de resguardar a su menor".





Por lo que reiteró que presentarán una denuncia en la Fiscalía Especializada Contra Servidores Públicos en Xalapa en contra de estos funcionarios por el mal uso de la función pública y el tráfico de influencias.