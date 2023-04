Denuncian violento desalojo en colonia de Cosoleacaque (+Video)

Alrededor de ocho familias de las que en su mayoría se autonombran fundadores de la colonia irregular "La Reserva", denunciaron un violento desalojo encabezado por Bertha Hipólito identificada como líder del sector.

"Todo esto ocurrió el día 4 de abril, ese día llegó la señora Bertha en compañía de unas 20 personas, que llevaban machete en mano, palos, y empezaron a tirar los árboles frutales del terreno que eran: limón, naranja y todo lo que encontraban", dijo Elizabeth Ramos Vargas, afectada por esta situación.

Consideró la mujer que el desalojo obedeció a la falta de contribuciones económicas que desde años anteriores viene solicitando el comité de la colonia, recursos que hasta el momento no se ven reflejados en los avances de gestiones.

"Nos tumbaron las casas de lámina, los árboles, todo", acusó Elizabeth Ramos, al exponer que las personas que procedieron al desalojo mencionaron que actuaban bajo encargo del comisariado ejidal, Juan Gómez Rosas, mismo que negó dicha instrucción.

La afectada indicó que la petición que exponen en estos momentos es la de recibir la atención de autoridades municipales, y llegar a un acuerdo por los daños materiales que se presentan por la acción.

"Hasta el sol de hoy nada más nos piden cooperaciones y cooperaciones, de 50 a 100 pesos, pero no tenemos resuelto nada, incluso el comité empezó a vender unos planos que son ilegales, son falsos, y no tienen sello ni firmas de ninguna autoridad, y esos planos no los compramos", señaló.

Confirmó que 11 años después viven sin un derecho de posesión, o algún documento que les avale, por lo que prosiguen a la espera de ser escuchados y auxiliados ante la situación.