Denuncian vecinos amenazas y posibles despojos en Poza Rica

Vecinos de la colonia Astral en Poza Rica protestaron en el ayuntamiento para solicitar la escrituración de sus predios y la intervención de las autoridades para evitar despojos violentos, quemas de viviendas e investigar amenazas de muerte.

Con pancartas los inconformes denunciaron públicamente que existe otro grupo que ha comenzado a invadir los lotes que ya están asignados e incluso habitados. Afirman que con gasolina han incendiado dos casas para intimidar a los posesionarios y quitarles la propiedad.

La representante de 245 habitantes de ese asentamiento, Blanca Lilia Cruz Carrillo, declaró que por ser la líder la han amenazado de muerte y constantemente es acosada por unos sujetos, de quienes prefirió omitir sus identidades.

Dijo que desde hace un año el grupo invasor se ha adueñado de varios terrenos y una de las líderes acaparó varios solares para asignárselos a familiares y amistades, mientras que otros "más necesitados" se quedaron fuera del proyecto de colonización de la Astral.

"Están diciendo que donde la gente se meta en uno de los lotes baldíos, quien haga casa se la van a quemar con gasolina. Ya lo hicieron con una señora que se llama Elsa, a otro de nuestros compañeros le quemaron sus cosas que tenía adentro de su casa. Él no estaba porque andaba cuidando a su mamá que le amputaron ambas piernas pero estos aprovecharon para quemarle sus pertenencias.

"No quiero mencionar nombres pero voy a dejar una carta, no digo con quién porque ni a mi familia se lo voy a dejar. Será otra persona que tendrá la carta donde menciono que si me pasa algo ahí va a estar la lista de quienes son los responsables de todo esto", exclamó frente a la síndico, María del Carmen Carballo Vicencio, y el personal de Asentamientos Humanos.

También mencionó que llevan varios años gestionando la regularización de los 314 lotes, pero lamentó que el anterior dirigente no entregó el dinero que les pidieron en la delegación de Patrimonio del Estado y en las dependencias correspondientes, por lo que mencionó que no hubo avances.

Ante las amenazas que han recibido el grupo de manifestantes indicó que se presentarían a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer denuncias en contra de quienes resulten responsables por el despojo y las intimidaciones.