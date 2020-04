Denuncian robo en locales del mercado de Poza Rica

Por lo menos a dos comerciantes del mercado Poza Rica les robaron mercancía con valor de más de cinco mil pesos.

La locataria identificada como Verónica Martínez López declaró que durante la noche "desaparecieron" más de 25 cajas de limón que había adquirido para comercializarlo durante esta semana.

Narró que antes de cerrar el local número 134 el jueves por la tarde acomodó las taras de limones en uno de los pasillos del área vieja de ese centro de abasto, y los cubrió con una lona para evitar robos.

Sin embargo las más de 25 cajas de cítrico fueron sustraídos durante la noche; esta mañana al abrir su negocio se percató que sus productos ya no estaban.

La vendedora responsabilizó a la coordinadora de vigilancia, Andrea Bautista Basilio y a los auxiliares Jorge Hernández Sosa, Alfredo Adrián Solano Jiménez y Jesús Eduardo Hernández Méndez, quienes estuvieron de guardia el día en que desapareció la mercancía.

Al acudir a exigir una explicación los responsables de la vigilancia le prometieron que resolverían el problema. "Para mí son los propios vigilantes que se llevaron mis rejas de limones porque nadie más entra. Solo ellos tienen acceso al mercado", reprochó.

Otro locatario quien dijo llamarse Bernardo Pérez declaró que también le han robado cajas con productos que comercializa en la vía pública, pero aseguró que hay más casos de hurto en contra de los vendedores del mercado Poza Rica.

"Tenía como cinco o seis cajas de limón o lechugas colocadas en los pasillos pero desaparecieron. No es mucho lo que me robaron pero finalmente me quitaron la mercancía con la que obtengo el sustento diario de mi familia", dijo.