Denuncian por abuso de autoridad a la alcaldesa de Ixhuatlán del Café

Por los delitos de coacción, amenazas, extorsión, abuso de autoridad y tráfico de influencias fue denunciada la alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, en agravio de un trabajador del municipio de Coscomatepec.

La denuncia quedó asentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos en la capital del estado bajo la carpeta de investigación 183/2020.

Se sabe que el Fiscal Investigador ha iniciado las diligencias en contra de la presidenta municipal luego de que supuestamente se viera involucrada en el despido de un empleado, identificado como Cristóbal Nava Cortes, quien laboraba en una estación de servicio del municipio de Coscomatepec.

En su declaración el agraviado dio a conocer que cuando trabajaban en dicha estación al momento de cobrar a la edil le solicito un vale, a lo que la alcaldesa le contestó que solo firmaría el ticket aclarándole que ella era la presidenta municipal de Ixhuatlán del Café.

"Le pedí el vale y ella se enojó, llamo por teléfono a los encargados, quienes aceptaron que le despechara y luego se fue. Desgraciadamente a los tres días fui despedido de la gasolinera por cuestiones de que supuestamente la señora presidenta de Ixhuatlán del Café pidió mi despido a la administración.

"Yo cumplí con el reglamento, ella vino, me pidió gasolina pero quería firmar el ticket, cuando la administración nos ordenó que todo funcionario o empleado del Ayuntamiento de Ixhuatlán tenía que traer su vale. Tras lo ocurrido el encargado me dijo que la presidenta estaba pidiendo que me despidiera y fue lo que hizo, me despidió", aclaró.

Se conoció que Viridiana Bretón Feito ha negado rotundamente las acusaciones y asegura que todo es parte de "un golpeteo político de grupos opositores".