Una de las afectadas refirió que en días pasados acudió a esa clínica para llevar a su niña a consulta, ya que tenía fiebre y tos, pero el médico no la quiso atender porque le dijo que ella no era de esa localidad.

Noticia Relacionada En Xalapa, choca motorepartidor sobre Lázaro Cárdenas

"Yo aquí vivo con mi esposo desde hace un año y no había recurrido al centro de salud porque mi niña no había estado mal, por eso no tengo expediente en la clínica; pero pensé que al acudir a uno le abren expediente y ya, pero no nos quiso atender".

La afectada comentó que les dijo que se esperara para ver si le podía dar consulta, pero sólo la tuvo ahí todo el día y al final le dijo que no podía revisar a la niña, ni darle medicamento.

Sin embargo, otros pobladores comentaron que no es la única queja que han tenido, pues ha pasado también lo mismo con mujeres embarazadas a las que simplemente no ingresa a control prenatal; incluso a una de ellas le habría negado el pase al Hospital Regional de Río Blanco, por lo que se tuvo que atender de emergencia en un particular, con el gasto que eso representó para su familia.

Los inconformes dijeron que se han tratado de comunicar a la Jurisdicción Sanitaria; piden hablar con el jefe de la Jurisdicción, el doctor Baruch Alanís y no se los pasan nunca.

Mencionaron que no están a gusto con ese médico, quien llegó apenas en este año pero no da un buen trato a la gente; "es grosero". Y aunque han intentado dar las quejas a la Jurisdicción tampoco les hacen caso, por lo que no descartaron ir a manifestarse.