Denuncian falta de maestros en secundaria de Río Blanco

Padres de familia de la Escuela Secundaria General Mártires de 1907 denunciaron la falta de hasta 200 horas en diferentes materias, incluso aseguran que la asignatura de Español dejó de impartirse en todos los grupos de primer año desde el pasado mes de noviembre de 2019, luego de que el maestro asignando se encuentra de permiso "por acuerdo presidencial".

"Los grupos de primer año del A al F desde el mes de noviembre no tienen la materia de Español, ya que el maestro Eduardo González dejó de dar clases a los grupos ya que cuenta con un permiso de acuerdo presidencial", señalaron padres de familia.

Asimismo externaron su preocupación ya que los alumnos de los dos turnos no cuentan con calificaciones del primer y segundo trimestre, ya que no hay forma de evaluar al no haber maestro que imparta la asignatura.

Los inconformes señalaron que la directora Marisa González Peña les dio a conocer que el plantel tiene un faltante de cerca de 200 horas en las materias de Ciencias, Artes, Inglés, Español, Química, Física, Cocina y Matemáticas debido a la falta de maestros que han tenido cambios de actividad, acuerdos presidenciales, defunciones, jubilaciones y por permisos por ocupar cargos públicos.

Del mismo modo les dio a conocer que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no puede colocar a otros profesores debido a que estos continúan teniendo la base a pesar de que ya no trabajan en dicho plantel, por lo que cobran en el cargo en el que se encuentran y también reciben el salario de esa base.

"El hecho de que esta situación no sea resuelta y los alumnos permanezcan sin clases es una violación a los derechos humanos de nuestros hijos pues la educación es derecho fundamental de todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena".

Por lo que solicitaron la inmediata intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sean cubiertas estas plazas o regresen los docentes a sus lugares de trabajo ya que están cobrando por esa base.

De no ser escuchados en asamblea determinarán "acciones drásticas", como manifestaciones, movilizaciones y bloqueos.