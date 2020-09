Denuncian fallas en Programa de Oferta Educativa de la SEV

El Programa Emergente de Oferta Educativa (PEOE) que promueve el Gobierno del Estado para ofertar lugares disponibles en instituciones educativas estatales, federales y particulares y que jóvenes de bachillerato o universitarios no se queden sin estudiar "es un fraude", acusó el ciudadano Armando Godoy Reyes, padre de familia.

"Este programa según fue creado para ofertar lugares disponibles en diferentes instituciones tanto estatales, federales y particulares a alumnos de diferentes niveles como bachillerato, donde están los subsistemas como Cobaev, DGB, etcétera; también ofertan lugares en universidades, entre las que aparecen la UTCV, Tecnológico de Zongolica, Politécnica de Huatusco, Tecnológico de Orizaba", indicó.

El afectado explicó que entró a la plataforma PEOE en la página: www.semsys.sev.gob.mx/PEOE/PE.html para buscar un lugar en el Instituto Tecnológico de Orizaba y la plataforma le asignó el folio PEOE-ITO-2020-75 y dio una ficha para imprimir con los datos.

A partir de ello –explicó- debía esperar que la institución contestara en cinco días para enviar la documentación requerida.

No obstante, abundó, al ver que no contestaban decidió acudir al Tecnológico, donde se entrevistó con el subdirector para preguntar por qué no había recibido respuesta; grande fue su sorpresa al saber que no hay lugares disponibles y que de dicho programa jamás los consultaron para verificar esa situación.

Ante ello, el padre de familia expresó su inconformidad, ya que la autoridad educativa, sostiene, está engañando a los jóvenes, haciéndoles creer que fueron aceptados en alguna institución y dándoles un supuesto folio "cuando en los planteles el trámite no se realiza".