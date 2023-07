Denuncian a maestra por intimidación en Ixhuatlancillo (+Video)

Dos madres de familia y una mujer mayor denunciaron casos de maltrato en la primaria Ignacio Zaragoza de Ixhuatlancillo, situación que han hecho del conocimiento de la directora, Beatriz Flores, sin que por lo menos las haya recibido.

Por ello, hicieron un llamado al secretario de Educación, Zenyazen Escobar y al gobernador Cuitláhuac García.

Las señoras Xóchitl Reyes Espinoza, Ángeles Feria Flores y Eloísa Baltazar señalaron que sus hijas y nieta, quienes cursan sexto grado, se sienten intimidadas principalmente por la maestra de segundo grado, Monserrat Maribel Espinoza Vázquez.

Indicaron que no son las únicas menores que están en esa situación, pero otras madres de familia prefieren no quejarse porque les da miedo que tomen represalias contra otros hijos que van en el plantel.

¿Qué problema hay con la maestra?

Mencionaron que el problema es que esa docente es "grosera y agresiva con los niños", por lo que los regaña por cualquier cosa y utiliza palabras "que no debería", al grado de que muchos se aguantan para no ir al sanitario con tal de no tener que pasar por su salón.

Esto porque los ha intimidado de tal modo que "hasta con la mirada" hace que se cohíban e incluso en el recreo se quedan sin salir a la explanada.

La señora Reyes Espinoza indicó que acudió a ver a la supervisora escolar para hacerle entrega de un oficio y sólo le dijo que tenía que escuchar a las dos partes, y se buscaría un arreglo para archivar el caso.

Comentó que este miércoles la tenía que recibir la directora, pero de último momento canceló porque le dijo que tenía otras actividades, por lo que cree que solamente les están dando largas porque las niñas están a punto de salir del plantel.

Sin embargo, indicó que ese tipo de conductas entre maestros no se pueden tolerar ni tampoco deben ser solapadas por los directivos y supervisores escolares.