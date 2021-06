Denuncian a Centro Oncológico de Córdoba; hombre pierde la voz por 'negligencia'

"Lo que era un tumor cancerígeno de primer grado y que se eliminaba con un tratamiento de radio terapia 3D, fue tratado con un tratamiento 2D sin casco protector. El equipo que usa dicho centro está obsoleto y así como a mí, le ha causado muchos problemas a muchos pacientes", indicó Salvador García Quintero Mármol a través de un documento al cual dio lectura un acompañante, pues él no puede hablar.

Debido a una presunta negligencia médica, un ciudadano perdió la voz y está en riesgo de perder la vida debido a un tumor cancerígeno que no fue tratado de la manera adecuada, por lo que el afectado denunció a los responsables del Centro Oncológico de Córdoba , el cual es un servicio subrogado del IMSS .

Señaló que las excusas que dan a los pacientes es que el tumor regresó, que el mal estaba muy avanzado y que el cuerpo no respondió, cuando la realidad es que hubo un mal tratamiento porque el equipo está obsoleto y las bitácoras de mantenimiento y supervisión que debería tener, no se llevan a cabo, pero las personas, por desconocimiento, no ponen sus quejas.

Mencionó que al preguntar al doctor Díaz por qué lo mandó a ese Centro, le respondió que él decidió que fuera ahí, también en su momento le dijo que tras el tratamiento el tumor no le daría más problemas; sin embargo, se tuvo que someter a una traqueotomía.

Actualmente, detalló, la única manera que le queda para vivir es someterse a un procedimiento quirúrgico para que le quiten la laringe, pero debido a ello perderá la voz.

Comentó que la queja actualmente está ante la titular de Veracruz Sur del IMSS, María Magdalena Chiquito, quien la turnó al jefe de Prestaciones Médicas, el cual lo vio hace quince días y hasta ahora no le ha dado una solución a sus peticiones.

El afectado señaló que ´pide una sanción para los doctores del Centro Oncolóigico de Córdoba, Mario A. Díaz, de Oncología Médica, y doctor Cerón, de Oncología Quirúrgica, por la negligencia en su tratamiento; que se supervise esa institución para evitar le causen daño a alguien más.

Consideró que con el dinero que le pagan a ese centro bien podría contarse con instalaciones de primer nivel en Orizaba.

Asimismo, pidió una indemnización de 500 mil pesos, ya que a través de su agencia de mercadotecnia desde hace cuatro años tenía un programa de radio que le generaba ingresos por 8 mil pesos mensuales.

"Desde enero quedé sin voz debido al mal tratamiento, corre riesgo mi vida y ya no podré laborar. Ahora estoy en manos de los médicos del IMSS de Orizaba, del cual agradezco la atención de los doctores de Otorrinolaringología y Oncología, así como del director, el doctor Sandrino, por darme una esperanza de vida", concluyó.

