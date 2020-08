Denuncia amenazas en Veracruz solo por su preferencia sexual

Un joven de la comunidad LGBTTTIQ que ha sido víctima de extorsiones y fuertes amenazas denunció ante la Fiscalía la terrible situación que ha tenido que padecer, por lo que ahora teme por su vida.

El agraviado con identidad reservada señaló que hasta antes de la pandemia se dedicaba a dar shows nocturnos en un conocido bar del centro de Veracruz, donde era conocido por el nombre artístico de "Ruby Cavalli".

Ante la Subunidad Integral de Procuración de Justicia relató que en fecha reciente a personas que lo han intimidado y amenazado, quienes incluso rayaron con pintura la fachada de su casa la frase "Muérete maricón".

Estos hechos se encuentran radicados dentro de la carpeta de investigación 1394/2019 por los delitos de amenazas y discriminación, pues todo ha sido concretamente hacia sus preferencias sexuales y su modo de vida.

"Mi historia empieza desde el año pasado en el mes de abril que dos personas afuera de mi casa me están acosando y me ha estado violentando, me ha estado diciendo actos discriminatorios por mi orientación, por ser gay.

"Ya la verdad estoy cansado porque temo por mi vida; personalmente yo no conozco esas personas, nunca las había visto, por eso es que quiero que mi caso salga a la luz para que se me ayude porque ya llevo dos denuncias con las autoridades pertinentes y no he visto resultados.

"Yo me dedicaba hacer show travesti en un bar de la colonia Centro, ahí me dedicaba a imitar a las artistas que son del agrado del público; el 15 de marzo fue el último día que laboramos por la por la pandemia.

"Ahí ese día cuando yo terminé mi show me invitó una persona a que me sentara con él en una mesa, para mí fue algo normal porque no es la primera vez que me invitan. Sin embargo, este sujeto me estuvo preguntando cosas irrelevantes pero cuando yo ya me paré de la mesa me dijo que me sentara, que me tenía que decir algo más, en ese momento yo me saqué de onda porque me habló por mi nombre. Yo nunca le había dicho mi nombre real y sólo el artístico.

"Fue entonces cuando me levanté, me dijo que él sabía quién era yo, dónde vivía, que conocía a mis padres, que sabía todo mis datos".

Dijo que a partir de este incidente dicha persona comenzó a exigirle 500 pesos por cada show que diera, por lo que en su momento interpuso la denuncia por extorsión y poco después vandalizaron su casa.

No obstante se armó de valor y decidió hacer público el incidente, pues ahora teme por su vida ya que no quiere ser una víctima más de un crimen de odio, en un estado donde la comunidad gay está completamente desprotegida.