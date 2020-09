Denuncia agresiones y amenazas tras defender a su amigo gay

Por defender a un amigo gay de las agresiones de Tomás Aranda, hijo de un empresario hotelero de Orizaba, la joven Josephine Poceros Domínguez fue brutalmente agredida hasta dejarla inconsciente.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando acudió a una reunión en compañía de su amigo, donde notaron que había algunas personas muy tomadas por lo que optaron por irse.

Sin embargo, relató, afuera del domicilio él y otros cinco sujetos agarraron a golpes y patadas a su amigo, por lo que ella lo abrazó para protegerlo y fue ella quien recibió una golpiza hasta que perdió el conocimiento.

Comentó que aunque tiene días asistiendo a la Fiscalía le dicen que el médico legista "no está" por lo que a la fecha no ha podido ser revisada, por lo que acudió a atenderse de manera particular ante el temor de tener alguna lesión de consideración, pues su rostro estaba totalmente hinchado, con los ojos cerrados y amoratado.

Agregó que ante la impotencia por no haber podido presentar una denuncia optó por subir el caso a redes sociales, lo que ha causado el hostigamiento a su persona con comentarios adversos y misóginos.

Mencionó que desde entonces también recibe llamadas en las que contesta y escucha burlas o simplemente le cuelgan.

Señaló que al hijo del dueño del L´Orbe no lo conocía, aunque a través de sus redes él la invitaba reiteradamente a salir a tomar, y al negarse ella en varias ocasiones comenzó a insultarla.

"Por eso hay tantos homicidios, por personas como esa, por eso hoy quiero alzar la voz y decir basta a las personas con poder, a las personas con palanca que pueden venir y decir ´hoy te vas a morir´", expuso.

La joven agredida expresó que si algo le ocurre a ella hace responsable a esa persona.