Joven denuncia a pasajero que la acosó en el transporte público de Veracruz

Una usuaria del transporte público denunció en redes sociales el acoso que sufrió mientras viajaba en un camión de la zona conurbada de Veracruz a su universidad.

A través de Facebook, la usuaria Darinka Hernández señaló que el jueves 20 de abril fue acosada mientras viajaba en un camión Norte Sur de la ruta Torrentes Lomas 4, mientras se dirigía hacia la universidad.

Denunció que es la segunda vez que es agredida de la misma forma, por lo que consideró importante publicarlo para advertir a más mujeres que se ven obligadas a usar el transporte público.

Pero también para visibilizar el acoso que se registra en el transporte público, donde sujetos se aprovechan de lo saturado que va el camión en horas pico y manosean los glúteos a mujeres.

"Como de costumbre venía parada y esta persona la tenía a espaldas de mí, (cabe aclarar es la segunda ocasión que me hacen esto y de la misma forma, por eso considero importante explicarlo bien para que estén atentas) estos camiones en la mañana vienen sumamente llenos, entonces es normal estar "apretados", esta persona venía agarrada del barandal con una mano y la otra la tenía abajo con su mochila de ese lado; lo que hacen es extender esa mano que queda al aire y girarla de modo que puedan disimuladamente rozar con su palma o dedos a uno que está de espaldas, pero a comparación del primer tipo, este si me apretó el muslo sin importarle, reaccioné inmediatamente pero lo que hizo fue alzar esa mano y prácticamente como si nada hubiese pasado", compartió.

Reveló que al encarar al sujeto, este simplemente se bajó de la unidad cuando empezó a grabarlo con su celular; y lamentó que ninguna de las personas que iban en ese camión la auxiliara.

"Esta ocasión también grité, me atreví a soltarle golpes y solo grabando su cara se bajó. La primera vez nadie hizo nada, siendo que en su mayoría venían más hombres, es más tuve que bajarme yo de ese camión porque todos pasaron a quedarse viendo a mí y obviamente se sintió espantoso".

Recuerda que puede ser tu mamá, hija, tía, sobrina, etc, quien se encuentre en la misma situación y que por el miedo no pueda hacer nada de nada, solo no sean parte del público espectador y busquen la manera de ayudar a las mujeres incluso niñas que se ven en situaciones iguales o peores.

Las únicas que cargamos con ese miedo, asco e inseguridad somos nosotras, porque las demás personas prefieren quedarse viendo y no reaccionar, se termina normalizando [sic]".

A esta denuncia en redes, han reaccionado más usuarias quienes comparten recientemente también han sufrido este tipo de acoso en el transporte público.

