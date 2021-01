Delincuencia y extorsiones de autoridades asfixian a taxistas de Orizaba y Córdoba

Debido a que elementos de Transporte y hasta de Seguridad Pública y otras corporaciones sólo buscan extorsionarlos, además del riesgo persistente de asaltos, taxistas de Orizaba evitan salir de la zona y lo mismo hacen los de Córdoba.

Un grupo de trabajadores del volante refirió varias anécdotas que han sufrido en torno a esas situaciones, pues entre la delincuencia y las autoridades, no saben de quién cuidarse.

Uno de ellos comentó que hace algún tiempo hizo un servicio a una persona que lo abordó en Orizaba para llevarlo a algunos sitios de interés de Córdoba para pasear, pues venía del norte del país.

Sin embargo, ya en Córdoba fue detenido por elementos de la SSP sin haber motivo, sólo por ver que era de Orizaba.

"Me revisaron todos mis documentos, pero no me encontraron nada, todo lo traía yo en orden, entonces, como ya no encontraron nada me dijeron de plano que les diera para el refresco, y les dije que traía 40 pesos, pero me respondieron que no, que cómo creía yo, total que les terminé dando 100 pesos y eso porque vieron que no me podían sacar más porque de verdad no traía, pero ahora de plano no voy a Córdoba", sabe que sólo lo van a querer extorsionar.

Sin embargo, otros taxistas comentaron que lo mismo sucede cuando van a Zongolica con las corporaciones de tránsito de ese lugar, pero si viene un taxi de Córdoba o de Zongolica acá también le hacen lo mismo.

Por ello, comentaron, tratan de no salir en lo posible, además de que siempre es un riesgo por la inseguridad, pues no saben quién los va a asaltar, pues a veces son hombres, jóvenes, mujeres y lo menos que les llega a pasar es que ni la cuenta les pagan.

Uno de los conductores relató que a él lo asaltó una mujer joven, se subió a su vehículo y cuando se dio cuenta se estaba inyectando algo en la vena, pero cuando se dio cuenta que la veía se puso atrás de él y le puso un cuchillo en el cuello.

El afectado contó que finalmente la mujer no le hizo nada afortunadamente, aunque tampoco le pagó nada.

Los trabajadores del volante indicaron que esas extorsiones y asaltos quedan en anécdotas, pues no tiene caso denunciar, ya que sólo pierden el tiempo y hasta les pueden resultar contraproducente.