del_28_al_31_de_julio,_festival_internacional_del_folklore_en_orizaba

Asimismo anunciaron que este evento tendrá como sede el Polifórum Mier y Pesado y el Auditorio Metropolitano; tendrá una duración de cuatro días y se cumplirán los protocolos sanitarios necesarios.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Congreso no es responsable por ´quiebra´ en el Poder Judicial

En conferencia de prensa el alcalde Igor Rojí, acompañado por el coordinador de Cultura, Luis Bautista Luna y del director del Ballet Folklórico de Orizaba, Erasto Gómez Santa Rosa, informó que debido a la pandemia varios países tuvieron que cancelar.

PUBLICIDAD

"Argentina también quería participar pero la pandemia está muy fuerte en ese país, prefirieron no viajar y no participar como medida de prevención para no propagar la enfermedad".

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que la inauguración se llevará a cabo a las 11 de la mañana en la explanada del Palacio Municipal y será abierto al público; "todo va a ser gratis y ojalá y todos puedan asistir, los espacios culturales están abiertos para todos".

PUBLICIDAD

El alcalde señaló que gracias a que la mayoría de los orizabeños y visitantes ya han logrado vacunarse, es necesario que se reactiven los eventos culturales, aunque todos contarán con los protocolos sanitarios como sana distancia, uso de gel antibacterial y uso obligatorio de cubrebocas.

PUBLICIDAD

"Vamos a poner filtros en las cuatro entradas del Polifórum para cumplir con todos estos protocolos y que la gente a lo largo de estos jardines y de esa fuente lo puedan disfrutar".

Reiteró que el Mier y Pesado, la explanada del Palacio Municipal, la Plazoleta Colón y el Auditorio Metropolitano serán los escenarios para la clausura y en donde se desarrollarán las presentaciones.

"Se busca que sean espacios abiertos y otros amplios para que no haya contratiempos. Además de que se contempla la realización de talleres a partir de las 11 de la mañana durante los cuatro días que dure el evento".

Por su parte, el coordinador de Cultura, Luis Bautista, informó que por parte de México estarán representando la belleza del Folklore Mexicano la Compañía de Danza Folklórica Zon Tradición, Compañía de danza folklórica Macehuani, Ballet Folklórico IRBAO y el Ballet Folklórico Yaaxche.

Por último informaron que el desfile se realizará el día sábado 31 de Julio a las 10 de la mañana, partiendo en el Paseo Colón hasta llegar al Teatro Ignacio de la Llave y solamente los invitados estarán ingresando para las fotografías oficiales al recinto teatral; "posteriormente tendremos el cierre ese mismo sábado a las seis de la tarde en el auditorio Metropolitano".