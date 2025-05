De fiscal a aspirante a magistrado: esta es la ruta judicial de Iván Aguilar

Iván Aguilar Alegre forma parte de la primera generación de juristas que participan en un proceso electoral para ocupar un cargo judicial en Veracruz. El 29 de abril inició oficialmente su campaña para buscar el voto ciudadano que le permita convertirse en magistrado del Tribunal Superior de Justicia en materia penal.

“Yo me congratulo con esta reforma”, expresó, refiriéndose a los cambios derivados de la reforma a la Constitución que permiten que los juzgadores sean elegidos en las urnas por los ciudadanos.

“Antes estos cargos eran decididos por unas cuantas personas y si no estabas relacionado con ellas, no llegabas, aunque tuvieras la experiencia”.

¿QUIÉN ES IVÁN AGUILAR?

Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Xalapa, Aguilar Alegre sostiene que su trayectoria está construida desde la base institucional del sistema penal.

“Entré a la Fiscalía hace 21 años como agente conciliador. Después fui agente investigador del área de investigaciones ministeriales, agente auxiliar del procurador —ahora fiscal auxiliar del fiscal general—, y más adelante fiscal 17º de delitos diversos en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Xalapa”.

En su paso por la Fiscalía General del Estado, acumuló más de dos décadas de experiencia, de las cuales nueve años los desempeñó como fiscal adscrito a las salas penales del Tribunal Superior de Justicia.

“Yo era como representante social, representaba a la víctima, y era mi único trabajo conocer del medio de impugnación, que es la apelación. Entonces, durante nueve años estuve demasiado inmiscuido en esa labor”.

TRAYECTORIA ÍNTEGRA

Aguilar Alegre insiste en destacar que su carrera no ha sido objeto de señalamientos ni procesos administrativos. “Nunca fui denunciado. Y eso es algo bueno, y es algo que debería ser lo normal. Ningún fiscal debería estar denunciado”.

Su formación académica ha continuado con un doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad del Estado de Veracruz (CEIS), así como el grado de Técnico Superior Universitario como policía de investigación avalado por el Ceneval.

Su compromiso con la formación se extendió también al área educativa: “Fui director del Instituto de Formación Profesional de la fiscalía, donde estuve a cargo de capacitar y formar a la trilogía investigadora: la policía ministerial, los fiscales y los peritos”.

PARTICIPÓ EN OPERATIVOS

Uno de los episodios que, según afirma, más lo marcaron profesionalmente fue su participación en el operativo México Seguro en 2008. “Una semana trabajaba en Xalapa integrando investigaciones ministeriales y otra semana tenía que estar acompañando un convoy en el puerto de Veracruz. Iba el Ejército, la Marina, la entonces Procuraduría General de la República, la policía federal, tránsito… y quien dirigía el convoy era un marino. Nunca nos decían a dónde íbamos”.

La incertidumbre era parte del trabajo. “Me podían hablar a las tres o cuatro de la mañana. Tenía que dormir vestido, estar a menos de diez minutos de la base en Boticaria. No me daban ni un chaleco ni una pistola de agua. Iba protegido solo por mi policía ministerial”. Aunque fue un periodo breve, de menos de seis meses, afirma que fue clave en su decisión de continuar su formación como investigador: “Me despertó mucho el conocimiento de la investigación”.

Tras esa etapa operativa, regresó a las salas del Tribunal, donde se convirtió en fiscal de apelación. “Ahí aprendí cómo se debe juzgar. En ese entonces apenas se empezaba a hablar de la igualdad de género. Ahora es paridad, ahora hay que juzgar con perspectiva de género”.

Sobre su propuesta, aclara que no busca ofrecer obras ni servicios, sino desempeño judicial. “Lo que ofrezco es juzgar bien, con honestidad, con rectitud, con responsabilidad, con conocimiento, con perspectiva de género, con igualdad entre las partes”, dice. Reitera que la clave de su compromiso está en acercarse al justiciable y mantener la inmediación como principio rector del sistema penal acusatorio. “No lejano, no desde el escritorio. Hacer las cosas correctamente, como espera la ciudadanía”.

En su visión sobre la función de un magistrado penal, enfatiza la necesidad de celeridad y certeza procesal. “El ciudadano pide muchas cosas cuando pide justicia. Pide una justicia neutral, con perspectiva de género, pero sobre todo, pronta. Cuántas personas no nos encontramos y dicen que ya radicaron su asunto en la sala penal, pero no les han fijado audiencia. La resolución puede tardar muchísimo y esto no puede ser así”.

Por eso, plantea agilizar el proceso de apelaciones: “Que las dos partes tengan transparencia y conocimiento claro y preciso de cuándo se va a resolver. Que el asunto no sea desgastante, ni para el imputado ni para la víctima”.

Su vocación, dice, tiene raíces familiares. “Vengo de familia de juzgadores, de buenos juzgadores que nunca han tenido señalamientos. Tengo la experiencia, lo llevo en la sangre”. Finaliza recordó que es el número 50 en la boleta color rosa: “No hay otro 50 más que un servidor”.