Mujer de Minatitlán, a punto de perder bebé por agresión de ex esposo

Daniela Cartas Terán, desesperada madre de familia solicita a las autoridades correspondientes tomar acciones y medidas ante la decisión de su ex esposo Eder N, el que desde el día 26 de mayo del año en curso, rompió el acuerdo legal al no devolver al menor hijo de ambos, el que la mañana del jueves quedó en medio de una pelea callejera en la que ambos adultos trataban de tenerlo.

Dicho evento fue captado por vecinos, lo que también movilizó a corporaciones policíacas al darse el aviso de un intento de privación ilegal de la libertad contra de un alumno de la escuela Ricardo Flores Magón, en la colonia Obrera.

La madre es quien tiene la custodia legal

Daniela Cartas explicó en entrevista a este medio que como cualquier otra madre de familia tiene la guardia y custodia legal del infante que procreó con Eder, del cual se separó tiempo atrás.

Conforme al acuerdo 1469/2021 firmado por ambas partes en el Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar, se concretó que, el niño conviviría con su padre de viernes a domingo con base a mutuo acuerdo.

Narra Daniela Cartas que su ex pareja decidió denunciarla por violencia familiar, al señalar supuestos malos tratos al infante, avisando así, que el hijo de ambos no sería devuelto a la madre tal como se encuentra estipulado en el acuerdo.

El día de la agresión por parte de su ex esposo

"El jueves pasado afuera de las instalaciones de la escuela Ricardo Flores Magón, ya que, yo y mi madre le buscamos escuela, yo quería ver a mi hijo, llevo prácticamente dos semanas, casi el mes que no veo a mi hijo. Entonces me imagino que le dieron el aviso al señor que yo estaba afuera", refirió Daniela, al recordar el momento que se generó el enfrentamiento verbal con Eder, en buscar de abrazar a su hijo y poder recuperarlo.

"Quiero aclarar, que no fue un secuestro, yo tengo la custodia de mi hijo, y ese día me agredieron de forma directa, la señora me jaló de los cabellos (ex suegra) no queriendo que yo abrazara a mi hijo, mi madre me ayuda para poder rescatar a mi hijo, fue cuando el señor me dijo (ex esposo) ya me tienes hasta la madre, y me pega un puñetazo en el vientre", recordó la dama.

A punto de perder a un bebé que carga en el vientre

Y es que de la agresión a golpes de la que señala a Eder, tiene por consecuencia la gran posibilidad de perder a un bebé de un par de meses que carga en el vientre.

Puntualizó la mujer que el día de la gresca callejera, tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Minatitlán (HGM), dándose la denuncia formal por las lesiones.

"No estoy bien, tengo inflamado el vientre, no puedo caminar 100%, y pues me gustaría que se hiciera justicia para poder darle un abrazo a mi hijo", pidió Daniela Cartas, al exigir justicia por lo que hoy vive.