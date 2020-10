Da COVID-19 tregua a tuxpeños, bajan casos

En comparación a meses atrás, la incidencia hospitalaria en el Emilio Alcázar, que fin actualmente como hospital Covid-19, a ido a la baja considerablemente, pues hay días en los que afortunadamente no se tiene ningún ingreso. Aunque casos positivos hay diariamente de toda la región de Tuxpan.

Sin embargo, hay temor de parte de las autoridades sanitarias ante un posible rebrote del Covid-19 o bien, mucho más contagios registrados de los que a la fecha hay, lo que provocaría una demanda en camas que podría colapsar.

Romualdo Cruz Cerecedo, director de este nosocomio actualmente se registran apenas un ingreso diario por este padecimiento a este hospital que en la región atiende a pacientes con Coronavirus. Esto, cuando a diferencia de meses atrás se llegaba alcanzar hasta más de diez de manera diaria.

No obstante, aunque la situación en estos momentos se ha controlado, se tiene el riesgo que esto pudiera ir a la alza de nueva cuenta, pues hay personas que siguen sin creer en la enfermedad y por ende, no toman en cuenta todas las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.

Externó que, el hecho que no se tengan muchos pacientes internados, no quiere decir que los contagios no continúen, pues recordó que muchos tras revisar la sintomatología y realizar la prueba, al dar positivo son enviados a sus casas en dónde pasan el período de contagio.

"Ante ello, debemos de continuar en alerta, seguir aplicando todos los protocolos y medidas que se han establecido, lo cuál evitará que haya un colapso en el sistema de salud, tal como se dio en algunas partes en meses atrás, ya que la pandemia sigue sin controlarse", dijo.

En estos momentos, agregó que son cerca de 11 personas las que están hospitalizadas en este nosocomio, que recibe a pacientes no sólo de Tuxpan sino de la región norte, desde Martínez de la Torre.