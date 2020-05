Culpan a alcaldesa por detención arbitraria en Rafael Delgado

Un habitante de Rafael Delgado denunció haber sido detenido por orden de la alcaldesa Isidora Antonio Ramos, debido a que quiso realizar por cuenta propia una obra de introducción de drenaje y agua para el cementerio municipal.

Andrés Hernández Hernández indicó que el cementerio carece de los mencionados servicios por lo que quiso ayudar y abrió una zanja de 18 metros de largo para meter drenaje y agua a un terreno ejidal.

Sin embargo comentó que la alcaldesa mandó a detener la obra y a él también con la Policía Municipal, que lo llevó a la Fiscalía en Orizaba el domingo.

"Me obligaron a firmar un contrato hasta cierto punto leonino por las cláusulas que me ponen y hasta el costo el avalúo por las cláusulas que me ponen y el costo del avalúo de la presunta reparación en caso de que el ayuntamiento lo hiciera", expuso.

El ciudadano indicó que él ofreció hacer la reparación y tapar la zanja y dejar a un lado la obra comunitaria que pensaba llevar a cabo, aunque no le permiten regresar la tierra que sacó, sino que quieren que los tape con material de banco, lo cual le parece ilógico.

Comentó que la postura de la alcaldesa es de cerrazón, a pesar de que en su momento solicitó por medio de varios oficios el permiso para colocar la tubería desde la carretera al cementerio para enlazarlo a la toma general, pero nunca tuvo respuesta.

Consideró que la edil puede intervenir ante quien sea necesario para que esa obra se lleve a cabo y así beneficiar a las familias, en vez de que se eche a perder.

Reconoció que esa acción inconformó a los vecinos que resultarían beneficiados, quienes ahora desean manifestarse.

El señor Hernández Hernández lamentó que haya este tipo de autoridades que actúan en perjuicio del pueblo.

"En un año y medio se termina su periodo y qué va a dejar de obras para la comunidad, no ha hecho nada, probablemente no haya recursos, estoy de acuerdo, pero entonces que deje que alguien haga algo con sus propios recursos", abundó.