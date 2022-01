Este lunes, en conferencia de prensa, expuso que las diferencias políticas con el senador Ricardo Monreal deben zanjarse dentro del partido en el que militan, MORENA . "Si tengo diferencias políticas pero yo he sabido conducirme para que eso no signifique ningún tipo de enfrentamiento público. Yo sé distinguir qué cosas corresponden al partido, qué cosas corresponden al Senado y al Gobernador".

Además, expuso que las diferencias políticas no son criterio para decidir las políticas públicas en beneficio de Veracruz; incluso recordó las diferencias que tuvo en su momento con el ex alcalde de Veracruz Fernando Yunes, "y me porté a la altura institucional, no he ofendido a nadie porque sé que mi papel no es el de un Gobernador de un partido para atender a los de sus partidos".

Se posicionó a favor del respeto sin que eso signifique borrar diferencias políticas o ideológicas, al contrario se mantienen. Aunque las veces que el Senador Monreal vino a Veracruz sí hizo alusión al Gobernador, este último dijo que fue cauto.

Con ello reafirmó también su postura respecto a las críticas:

Sobre el Senador (Ricardo Monreal) no, críticas fuertes contra mi no. No tendría mucho que decir, que revisen mis cuentas, propiedades, soy honesto, actúo apegado a derecho, rectifico cuando algo no se hace bien.