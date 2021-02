Cuitláhuac: desarme de policía de Orizaba no es asunto político

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la Policía Municipal podrá regresar a sus funciones, una vez que los preventivos acudan a sus respectivas evaluaciones de control y confianza, y la Secretaría de la Defensa Nacional culminé la revisión del armamento., además de que desestimó se trate un tema político el desarme de la corporación local.

"Esta revisión consiste en dos cosas, primero el reporte de la Sedena que tiene que hacer del armamento, no olviden algo importante tú no eres dueño de un arma si estás bajo la licencia colectiva, la Sedena puede revisar esa arma porque no cualquiera puede portar un arma, eso es lógica básica, por lo tanto después de este reporte ya se verá que la Sedena diga ese es el resultado del reporte, la Sedena nos va a dar un informe porque nosotros somos los de la licencia y ellos verán y ni nos van a avisar".

García Jiménez dijo que como segundo término se está requiriendo que los oficiales de la Policía Municipal se presenten a un examen de control y confianza, y una vez que los presenten y lo aprueben podrán reincorporarse a sus labores.

"Se van presentando muchas gracias eso fue todo, tan tan, que va a pasar que los ciudadanos y las ciudadanas van a estar seguros que su Policía Municipal está en total orden y que ya volvió otra vez".

Aseguró que la Sedena no únicamente hace la revisión del armamento a las Policías Municipales, sino también hace revisión de armamento a la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

"La Sedena tiene atribuciones legales para que en cualquier momento pueda revisar el armamento de todos aquellos que estén bajo la licencia colectiva que tiene el Estado de Veracruz, no olvidemos que para portar un arma se requiere de una licencia y bien la licencia que tiene todos los elementos que portan un arma en Veracruz sean policías municipales, estatales y ministeriales están bajo la licencia del Estado de Veracruz y no se te puede otorgar un arma, si no tienes esa licencia y al revés si tienes la licencia la Sedena cualquier momento puede revisarte las armas independientemente de cualquier situación cualquiera que esté bajo esa licencia lo tiene que hacer", dijo.

Puntualizó que esa atribución está en la ley, por lo que lamenta que algunas figuras públicas expresen que eso fue indebido, cuando está en la propia ley y conminó a esas personas a que verifiquen bien.

Aseguró que este tipo de revisiones ayudan a verificar y a corroborar que se está haciendo buen uso de ese armamento.

"Por eso tenemos atribuciones en el Gobierno Estatal, es una ley que ustedes pueden corroborar analicenla, porque se presta mucho a que salgan a utilizar este tema ya está el ambiente electoral muy álgido y lo quieran utilizar, nosotros no venimos a eso nosotros nos encargamos de ir supervisando y si es una buena policía la de Orizaba no tiene nada que temer, el que nada debe nada teme, que se presenten".

Aseguró que la Policía Municipal de Orizaba se encuentra certificada, pero se puede volver a recertificar para mayor confianza de los ciudadanos.

"Las policías municipales tienen la obligación de certificarse, aquí en Orizaba están certificados, pero pueden volver a presentar sus exámenes en cualquier momento y más cuando se considere que pudiera haber alguna situación anómala por falta de confianza con la Policía, si existiese esto no importa que esté certificada, si sale se solicita a que vuelva a presentar el examen de confianza lo tiene que hacer, está en la ley y es obligación de las policías municipales, lo saben y también entiendo ya lo saben las autoridades municipales y si no lo saben, qué hacen las autoridades".

El Gobernador invitó al alcalde Igor Rojí López a conocer las leyes y no declarar mentiras, pues es triste de una autoridad salga a declarar con desconocimiento.

"Que no declaré con mentiras, yo lamento que no sepa este tipo de articulado, lo invitó a que lo haga en verdad por eso se lo escribí y se lo voy a decir, mira para que lo sepas, porque es triste que siendo autoridad salga declarar con desconocimiento de esto. Hoy voy a hablar con él, de hecho también les comento que el día del conflicto dialogamos y acordamos algo, que iba a colaborar me extraña que ahora le diga que no".

Admitió que todas estas acciones se derivan por el asesinato de tres policías estatales, pues se levanta la sospecha que en un municipio seguro haya entrado un comando de varios vehículos, haya llegado hasta donde estaban los policías estatales, los matará y después se fueran sin que nadie viera nada.

"Y resulta que los 350 policías municipales y no sé cuántas cámaras no lo vieron, entonces cuál es la seguridad, yo me pregunto no les generaría sospecha oye pues vamos a dar una revisión normal es algo normal".

En cuanto al asesinato de los policías estatales, el Gobernador aseguró que ya existen avances de las investigaciones en la Fiscalía, pero por la secresia no puede aportar mayores detalles.

Tras cuestionar si se sospecha que la policía municipal de Orizaba está infiltrada por la delincuencia, el ejecutivo dijo: "No lo sabemos, eso lo tendrá que dar el examen de control y confianza".