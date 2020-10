´Cuídense mucho´; denuncia a taxista de Inter Radio por acoso en Orizaba

A través de sus redes sociales una mujer denunció la situación de acoso que vivió cuando el taxista que la llevaba comenzó a masturbarse mientras la veía por el retrovisor.





"Quiero compartir algo que me sucedió hace unos días. En la avenida de Los Censos tomé este taxi por la mañana, no me percaté de que el señor venía viéndome mucho por el espejo, antes de llegar al lugar a donde iba me di cuenta que él, todo el camino se estuvo masturbando", relató la afectada Jessica "N".





Comentó que al percatarse le dijo que se detuviera, abrió la puerta de la unidad y se bajó en una esquina en la que "por fortuna había mucha gente".





Menciono que mientras ella solo estaba asustada el hombre le exigía que le pagara el traslado, lo cual no hizo pues en lo único que pensaba era en retirarse de ahí.





La joven usuaria señaló que tras esta experiencia llamó a la central Inter Radio Taxi para reportar el comportamiento del chofer de la unidad 1759; sin embargo, la ignoraron.





Ante la nula respuesta la joven decidió compartir su experiencia en redes sociales, alertando a otras mujeres a que tengan mucho cuidado.





"Sentí mucha repugnancia y le agradezco a Dios que no haya pasado algo verdaderamente grave; no quiero generalizar, pero importa que sea de sitio, cuídense mucho", señaló.





Cabe comentar que en los mensajes que recibió, otra joven comentó que esa misma unidad la llevó en un traslado y se incomodó al ver que el conductor la venía observando, e incluso al bajar y pagarle le acarició la mano y le dijo "adiós mi amor", lo cual la llenó de rabia pero nada pudo hacer porque iba sola.