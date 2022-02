Cuentas públicas de Agua Dulce están siendo solventadas: Sergio Guzmán

En este sentido, es preciso puntualizar que ni Guzmán Ricárdez ni Citlalli Medellín Careaga, ex alcaldes de Agua Dulce y Tamiahua, respectivamente, forman parte de la Comisión Permanente de Vigilancia, que es el ente que dictamina las cuentas públicas y por lo tanto no tienen por qué excusarse, en virtud de no existir ningún conflicto de intereses.

Al consultar a cerca del tema al diputado local Sergio Guzmán Ricárdez, comentó que en el caso de la revisión de cuentas públicas del año 2020 y 2021 se ha cumplido con la entrega en tiempo y forma, señaló que hasta el momento no ha sido notificado por parte del ORFIS con respecto a algún daño patrimonial y aseguró que todo ha sido solventado.

Situación distinta es la que enfrentan los diputados Othón Hernández Candanedo del PAN y Luis Fernando Cervantes de MORENA, ex alcaldes de Misantla y Pueblo Viejo, el primero vocal y el segundo secretario de la Comisión Permanente de Vigilancia. Hasta se están tardando en dimitir a la comisión legislativa que les encomendaron, porque evidentemente estarían siendo juez y parte.

En contra de estos exalcaldes los "acuciosos" reporteros que se prestan al -fuego amigo- pudieran recurrir a muchos argumentos para exhibirlos mediáticamente, no obstante, nadie debe pasar por alto que las inconsistencias detectadas a sus cuentas públicas 2020, están todavía en etapa de solventación y será a finales de mayo próximo cuando el pleno del Congreso Local apruebe o rechace el dictamen final de la Comisión Permanente de Vigilancia. Así que lo preferible es no comer ansias.

El que hecho que algunos "tinterillos digitales" hayan utilizado las declaraciones de la maestra Delia González para "adecuarlas" y "enderezarles" con ellas una "madrina" a los referidos legisladores, habla de dos cosas: 1. Que alguien está muy interesado en contrapuntear a la Auditora General con un sector del Congreso Local o 2. Que la labor legislativa de estos representantes populares, no esté siendo del agrado de algún grupo político que está en contra del bienestar de los veracruzanos.