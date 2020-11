Cruz Roja está en números rojos en Tuxpan

La situación de la Cruz Roja Delegación Tuxpan ha venido empeorando en los últimos meses, pues con la suspensión desde marzo pasado de la Colecta Anual, los ingresos a la institución son mínimos, mientras que los gastos de operatividad no se detienen.

Rómulo Cuevas, presidente del Consejo Directivo precisó que la institución carece de un presupuesto gubernamental y ello los obliga, únicamente a percibir recursos económicos de las aportaciones voluntarias que hace la ciudadanía así como las empresas.

Sin embargo, este año ha sido completamente difícil, pues la situación económica es complicada para todos y las aportaciones han disminuido, aunque en el caso de las empresas su apoyo representa un deducible de impuestos.

Ello pues, expuso la pandemia esta afectando económicamente en lo general a toda la ciudadanía, incluso el sector privado, por ello, apenas si se tienen algunos apoyos de manera mensual, lo cuál ha permitido sólo sostener los gastos de operatividad, sin incluir los sueldos del personal.

"La situación de la Cruz Roja se ha agravado, no hay presupuesto suficiente y no recibimos como ya lo hemos mencionado, apoyo alguno de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, este año la pandemia también nos pegó pues no permitió hacer la colecta que cada año si bien no logramos cumplir la meta, nos sirve para tener algunos ingresos", aseveró.

Y es que, la Cruz Roja requiere de al menos 3 millones de pesos para la operatividad anual de la misma, siendo aproximadamente 600 pesos lo que implica acudir a una emergencia que reciben, mientras que los ingresos son prácticamente nulos en estos momentos.