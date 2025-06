Cronista de Misantla reflexiona sobre resultados electorales

Tras la jornada electoral del pasado domingo 1 de junio, el reconocido cronista de la ciudad, Ángel Miguel Cuevas y Pérez, ofreció una reflexión crítica y constructiva sobre el proceso que culminó con la virtual victoria de René Omar Jaén Domínguez, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Misantla.

En sus declaraciones, Cuevas y Pérez destacó el carácter inédito de la contienda, en la que —según su percepción— los ciudadanos optaron por un cambio de rostro más allá de las siglas partidistas.

"El proceso electoral fue novedoso, con una alta participación ciudadana. La gente no votó por partidos, votó por la persona, buscaban rostros nuevos, las mujeres candidatas representaban una propuesta distinta, pero no las vi involucradas de manera activa en la vida política antes de ser candidatas, y ahí están los resultados, el químico René ganó", explicó.

Respecto a los retos que enfrentará el próximo gobierno municipal, el cronista subrayó la importancia de diseñar un Plan Municipal de Desarrollo sólido y llamó a Jaén Domínguez a integrar un equipo de trabajo con verdadera vocación de servicio.

"Ahora el químico debe diseñar su Plan Municipal de Desarrollo para Misantla, y espero que se rodee de personas que realmente amen este lugar, no de recomendados, para estos proyectos se requiere gente con vocación y compromiso con su tierra", advirtió.

En cuanto a la futura conformación del cabildo, aún en proceso de definición oficial, Cuevas y Pérez hizo un llamado a dejar de lado los intereses partidistas en favor del bien común y del desarrollo municipal.

"Confío en que quienes integren el cabildo trabajen con la camiseta de Misantla bien puesta, no con la de un partido, hay mucho por hacer en este municipio, y tengo la esperanza de que nos irá mejor, este es un cambio de rumbo, a ellos les tocará ponerse de acuerdo por el bien de Misantla", señaló.

Finalmente, el cronista deseó éxito al virtual ganador, aunque reconoció que el inicio de su administración estará marcado por la incertidumbre sobre las condiciones financieras y operativas en que será recibido el Ayuntamiento.

"Mucha suerte para el ganador, no sabemos si la administración se entregará con activos o pasivos, con qué parque vehicular arrancará, o en qué estado se encuentran los recursos con los que se ofrecen diferentes servicios, otro tema que tendrá que atender es a quién meterá como personal de confianza, porque aunque lo acompañó mucha gente durante la campaña, no podrá integrarlos a todos, porque el pastel no alcanza para tantos", concluyó.

La opinión del cronista refleja una visión crítica, pero esperanzadora ante el nuevo escenario político de Misantla, donde los ciudadanos han apostado por una nueva etapa que demanda responsabilidad, visión y compromiso verdadero.