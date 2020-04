CROC en Veracruz pide a AMLO imponer toque de queda

El Secretario General de la CROC en Orizaba, César Silva Reyes, dijo que el Presidente de la República debe tomar medidas drásticas como un toque de queda, para con ello obligar a los ciudadanos a quedarse en casa, esto debido a que la ciudadanía en general hace caso omiso de la enfermedad y continúa abarrotando las calles y centros comerciales.

Puntualizó que la emergencia es real y existe, ya que solo basta observar los reportes nacionales e internacionales, los cuales indican que continúan en crecimiento.

"Estábamos en la fase 1 y no hacíamos caso, estamos en la fase 2 y no hacen caso, que nos podemos esperar cuando llegue la fase 3, el Gobierno Federal debe adoptar medidas necesarias y principalmente hablar con la verdad, y hasta un toque de queda debe implementar para que nos obligue a quedarnos en casa".

Silva Reyes subrayó que existe una grande preocupación, la cual también debe ser adoptada por la población, ya sean o no derechohabientes del IMSS, puesto que como ciudadanos mexicanos todos se encuentran expuestos a contraer la enfermedad del Covid-19.

"Principalmente los que no han llevado a cabo las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, como el quedarse en casa, el que hay que extremar el aseo en el lavado de manos, que hay que estornudar cubriéndose la boca y la nariz", dijo.

Afirmó que la ciudadanía no tan sólo va a contraer la enfermedad, si no que la van a esparcir por toda la región, si la población continúa abarrotando las calles, los centros comerciales y los lugares públicos abiertos, por lo que lo más recomendable es quedarse en casa.

"Ya lo dije y lo reiteró, ningún Hospital público o privado tendrá la capacidad para darle la atención médica, cuando está pandemia ya esté fuera de control, no va haber camas, no va haber medicinas, no va haber doctores, no va haber nada.., incluso a la mejor vamos a estar como en otros países que a quienes ya tengan 70- 80 años los dejen morir para poder salvaguardar la vida de los más jóvenes, yo no quisiera que llegáramos a una situación así".