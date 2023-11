Critican impunidad para Rogelio "N" por contratar empresa para los Yunes

Jueces y magistrados federales fueron objeto de señalamientos por parte del subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, en relación con la liberación de Rogelio "N", exsecretario del Gobierno de Veracruz.

El perredista enfrentaba acusaciones de haber contratado de manera ilegal una empresa extranjera de estudios de imagen pública.

Según Rodríguez Bucio, dicha empresa fue presuntamente contratada para promover la imagen de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del entonces gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, en el contexto de la elección de 2018.

EXHIBEN A AUTORIDADES

El subsecretario no dudó en señalar específicamente al juez primero de Distrito en el Estado, Fermín Santiago, por otorgar un amparo al exsecretario del Gobierno.

Asimismo, cuestionó la actuación de los magistrados del primer Tribunal Colegiado en materia Penal, Ricardo Reyes González, Rafael Ojeda y Martín Soto Ortiz, por confirmar el amparo en revisión 276/2023.

Según la versión de Rodríguez Bucio, el 12 de junio de 2023, el mencionado juez amparó a Rogelio "N", dejando sin efecto el auto de vinculación a proceso emitido en su contra el 21 de diciembre de 2022 por los delitos de peculado equiparado y ejecución indebida del servicio público.

Además, ordenó al juez de control dictar la no vinculación por falta de elementos para procesar, decisión que fue respaldada por mayoría de votos del Tribunal Colegiado el 7 de septiembre de 2023.

El subsecretario de Seguridad Pública destacó las palabras del juez Fermín Santiago, quien argumentó que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio "N" no podían considerarse arbitrarias ni carentes de fundamento legal.

"El juez Santiago Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio "N" fueron arbitrarias o sin fundamento legal, ya que, de haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al Gobernador del Estado, lo cual no ocurrió, por lo que no se determinó detrimento en el patrimonio del Estado", exhibió.