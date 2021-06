Critica De Jesús Toribio falta de propuestas de candidatos en Orizaba

"Yo le regalé este catálogo de proyectos federales, en donde si ustedes lo ven aparece un avión; esta avión le dije que se podía bajar de la Ciudad de México y le sugerí que este catálogo de programas culturales y abarca muchas cosas que tiene que ver con cibercafés al aire libre, obras de teatro, canto, contenedores que se pueden reciclar de tráileres y trenes para hacer una cantidad de cosas impresionantes y son hechos de contenedores reciclados y en su momento le enseñé y le dije ´esto no te va a costar nada´, yo me dedico a la gestión desde hace muchos años", comentó.

De Jesús Toribio resaltó que Orizaba "hoy está bonita" y todos los municipios quieren ser como esta ciudad, pero hay cosas que cada uno ya podría haber realizado a través de gestiones.

Agregó que un tema que no se ha tocado es el de la productividad, en donde se pueden bajar recursos para centros de desarrollo comunitario donde los jóvenes podrían aprender a leer poesía, por ejemplo, que tanta falta le hace al país pues los jóvenes no leen y no comprenden, y se necesita retomar la cultura y dejen a un lado el celular, pues si bien no todo es malo, tampoco es un conocimiento que abone al pensamiento.

El candidato invitó a la población a visitar sus redes sociales para conocer los proyectos que tiene y algo del trabajo que ha hecho.

