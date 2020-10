Criminalizan a Luis Fernando por robo a Servidores de la Nación, acusan

Exigiendo avances en las investigaciones y que las autoridades desistan y no criminalicen al joven Luis Fernando Falcón Hernández, quien perdiera la vida durante el robo de una camioneta de la Secretaría del Bienestar, familiares y amigos protestaron a las afueras de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, además de marchar por las principales calles de la ciudad.





En punto de las 11:30 horas de este martes más de 50 personas se apostaron afuera de la Fiscalía, exigiendo detengan al responsable por la muerte de Luis Fernando, el cual fue dejado en libertad gracias a que, afirma, es un funcionario de la Secretaría del Bienestar.





"Mi hijo no es ningún perro, mi hijo era un trabajador, quiero justicia para mí hijo, que al responsable lo metan tras las rejas, nosotros somos pobres pero muy honrados, a mí hijo lo están señalando de ratero, que quería asaltar la camioneta, mi hijo es inocente, mi hijo iba a su trabajo, él no es ningún delincuente, detuvieron al responsable y lo dejaron libre, exigimos lo detengan y lo metan tras las rejas porque no es posible que por ser un funcionario lo hayan dejado en libertad", dijeron el padre y la madre de Luis Fernando.

Enfurecidos, dijeron que la Fiscalía Regional tiene conocimiento sobre "los verdaderos hechos del accidente", pero por presiones de la Secretaría del Bienestar están ocultando y protegiendo a un funcionario para que no vaya a la cárcel.





"Nosotros confiamos en este gobierno y así nos pagan, queremos justicia porque todos aquí adentro (de la Fiscalía) saben cómo ocurrieron los hechos, la Fiscalía tiene la obligación de esclarecer los hechos y no proteger al funcionario de la Secretaría del Bienestar, lo dejaron libre cuando él fue el responsable de la muerte de mi hijo".





Cabe mencionar que los inconformes marcharon por las principales calles de Córdoba, hasta llegar a la explanada del Parque 21 de Mayo donde protestaron frente al Palacio Municipal.





El trabajador de la empresa Súper Pollo perdió la vida el pasado primero de octubre sobre la carretera Estatal Chocamán-San José Neria, a la altura del lugar conocido como La Incubadora, tras cometerse el robo de una camioneta de la Secretaría del Bienestar donde viajaban tres Servidores de la Nación.