Criminales rompieron sueños de Rafael de ser bombero

'Rafael Bermúdez Hernández, mi hijo un joven de 20 años de edad, trabajador y sin vicios se quitaba el chaquetón de Bomberos para ponerse la camisola de Protección Civil, su sueño más grande era ser Bombero y hoy hombres armados le quitaron a balazos esa ilusión', así lo externaron sus padres en las inmediaciones de una Funeraria de la Ciudad de Orizaba.

Esto luego de que fue asesinado durante la mañana de este martes a balazos por sujetos armados cuando abordaba su ambulancia GruMed en las inmediaciones de la Unidad Habitaciónal Palmira de Mariano Escobedo, para realizar un traslado en esa zona de Veracruz.

Los progenitores del Bombero de la Estación 119 de Orizaba y Paramédico de Protección Civil Municipal de Ixtaczoquitlán: Ana María Clarisa Hernández Rodríguez y Rafael Bermúdez Guzmán exigieron a las autoridades del Gobierno del Estado y Federal se esclarezca este artero crimen y se haga justicia.

"Esto me duele mucho porque mi hijo era un buen chico, los vecinos lo pueden comentar y yo como su madre lo atestiguó y no me parece justo que pase esto, porque él era mi hijo pequeño de 20 años y el trabajaba para ayudar a su hermano, él no iba a fiestas no iba a reuniones, era un buen chico y no se vale", dijo su madre Ana Clarisa.

Comentó que siempre fue un chico muy educado y muy noble de corazón, pero principalmente con vocación de servicio a su comunidad, por ello exigen a las autoridades se agilicen las investigaciones y se dé con el paradero de los presuntos agresores que lograron escapar a bordo de un taxi.

"Yo exijo a las autoridades estatales y federales, que nos ayuden a esclarecer esto porque no puede ser, estoy muy dolida y estoy aparentemente tranquila pero esto me duele mucho, yo pido que el Gobernador (Cuitlahuac García Jiménez) que haga justicia, que se esclarezca esto porque no se vale, era un chico que salío a trabajar, iba a hacer un traslado y no puede ser así".

Cuestionada si estaría solicitando el apoyo de seguridad del Estado debido a la forma en que fue asesinado el paramédico y bombero, su madre dijo que sí.

"Definitivamente sí, pues no sabemos a qué se debió todo esto. Yo me quedé desempleada desde hace un año y mi hijo Rafael me dijo; mami no te preocupes yo voy a trabajar para ti y como dice su papá llegaba de Protección Civil se bañaba y se ponía su traje de Bombero y salía, quizá estaba en casa una hora mientras le daba de desayunar, se bañaba y se salia para Bomberos y llegaba a las 12 o 1 de la mañana, dormía un ratito y se iba a Protección Civil".

En su intervención su padre Rafael recordó que a su hijo que llevaba el mismo nombre que él, desde muy niño le gustó ser Bombero y Paramédico, además de que tenía ilusiones de formar su propia empresa.

"Era un muchacho que trabajaba día y noche, salía de Protección Civil y se pasaba a Bomberos a trabajar y no dormía casi nada en la casa, porque le gustaba su trabajo, todo lo que él ganaba lo invertía en ayudar a su madre y a sostener la casa. No es justo que un muchacho de 20 años, sano y trabajador tenga que pasar estas situaciónes de inseguridad. Exigimos que nos hagan justicia porque no puede ser posible que nos pase esto con un muchacho que manejaba una ambulancia, un muchacho que daba todo por estar siempre en su trabajo, sé que algún día todos tenemos que morir, pero no de la forma como él fue acribillado".

Aseguró que ya interpusieron una denuncia penal por el asesinato de su hijo ante la Fiscalía Regional de Justicia, con el firme propósito de que las autoridades den con el paradero de los responsables de este artero crimen., "Porque ésto fue un artero crimen fue una masacre contra un muchacho que se subia a su unidad para ir trabajar y lo masacraron, lo balearon y no es correcto no es justo, nosotros como padres pedimos y exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias".

Su progenitor recordó que su menor empezó siendo Paramédico y Bombero desde los 15 años., "El empezó a estar con su hermano y empezó a capacitarse en la Cruz Roja de Ciudad Mendoza, le gustaba mucho ser Bombero él daba su servicio acá en Orizaba.

Recordaron que Rafael salió para hacer el servicio de un traslado y tras escuchar ruidos extraños y detonaciones de arma de fuego en la calle, salieron y observaron la ambulancia bañada en sangre.

"Mi hijo me pidió no salir, pero si salí y sólo pude ver a unas personas que ya se iban en un taxi, mi hijo mayor salió corriendo y se lo llevó, yo ya ni lo pude ver, mi vecina me detuvo no me dejó verlo, vi el cristal de donde él iba a manejar todo estrellado y ya nada más me dijo, me lo llevó al Hospital y fue lo único que yo pude ver ya no pude ver a mi hijo, hasta hace rato que me pidieron hiciera el reconocimiento, pero así fue".