covid-19_en_veracruz:_72_mil_588_casos_acumulados_y_10_mil_365_defunciones

Los fallecimientos son 10 mil 365 (+ 16 nuevos), en tanto, se contabilizan 83 mil 403 resultados negativos y 11 mil 572 sospechosos acumulados.

PUBLICIDAD

Etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación

A continuación, lugares y fechas para segunda dosis a personas de 50 a 59 años:

22 de julio:

PUBLICIDAD

· Chalma (sede), Chiconamel y Platón Sánchez.

· Chontla (sede), Ixcatepec y Citlaltépetl.

PUBLICIDAD

22 y 23 de julio:

· Naranjos (sede), Chinampa de Gorostiza, Tantima, Tamalín, Tamiahua y Tantoco.

PUBLICIDAD

· Acayucan (sede), Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Soconusco.

Etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación

PUBLICIDAD

La primera inyección al sector de 30 a 39 años transcurrirá de la siguiente manera:

21 de julio:

• Coatzacoalcos.

• Tierra Blanca.

21 al 23 de julio:

• Poza Rica (sede), Coatzintla y Tihuatlán.

• Veracruz.

• Xalapa.

22 al 24 de julio:

· Córdoba.

· Minatitlán.

· Cosoleacaque.

22 y 23 de julio:

· Fortín.

Asimismo, iniciará el suministro de primeras dosis a personas mayores de 18 años:

22 de julio:

· Acula.

Todos los biológicos son seguros y eficaces; no obstante, es posible experimentar síntomas moderados y de poca duración, como fiebre, dolor de cabeza o cuerpo, náusea o mareo. Esto no pone en peligro la salud, además, durante la espera en el área de reposo los médicos estarán pendientes de cualquier reacción adversa; aunque en Veracruz esto no ha ocurrido.

Lo ideal es no ingerir bebidas alcohólicas en las dos semanas posteriores a la vacuna, aunado a las medidas que ya conocemos: sana distancia, uso correcto del cubrebocas, aseo frecuente de manos, no saludar de beso o abrazo y tampoco asistir a fiestas o reuniones.

Consulta el Plan Nacional de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Ante síntomas comunícate al 800 012 3456 y por dificultad respiratoria acude a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911.

Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!