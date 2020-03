COVID-19 atrasará regularización del transporte en Veracruz

Un atraso grande es el que provoca la contingencia sanitaria en los trámites que buscan realizar los ciudadanos para regularizar sus vehículos, ya que de por sí el proceso es complicado, señaló Héctor Terrazas Arévalo, presidente del Transporte Campesino en la región.

"Dicen que no hay mal que por bien no venga, pero de por sí aunque no haya contingencia regularizar el parque vehicular es una problemática, imagínate ahorita; los que tenían la voluntad de regularizarse porque se había ampliado el programa y ahora está situación que de por sí no es culpa de nadie pero se presentó en este momento", mencionó.

Terrazas Arévalo recordó que ahora para ingresar a la oficina de Hacienda del Estado se tiene que hacer con cita, y no es la misma cantidad de personas que pueden acudir lo que complica más la situación.

Recordó que las autoridades habían dado un plazo hasta el 30 de abril para dar facilidades a quienes buscaban realizar estos trámites, pero al travesarse la pandemia del COVID-19 se quedan cortos con el tiempo.

Ante ello consideró que sería necesario que las autoridades tomaran en cuenta esta situación y volvieran a ampliar el plazo, pero también que haya esa conciencia por parte de los servidores públicos para que no se esté deteniendo a las unidades.

Mencionó que la mayoría de la población va al día "y si no trabajan no comen", por lo que se espera que las autoridades no cierren las fuentes de abastecimiento para que la gente pueda proveerse de insumos.