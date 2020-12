COVID-19: 40, 482 casos confirmados en Veracruz; 5, 906 defunciones

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 78 mil 938 casos, de los cuales 28 mil 472 resultaron negativos.

El número de positivos acumulados es de 40 mil 482 (+ 112 nuevos) en 207 municipios; los casos activos ascienden a 583 y representan el mayor riesgo por haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días.

De este total son ya 32 mil 416 las personas recuperadas que recibieron el alta en alguna unidad del Sector Salud; continúan en observación 2 mil 160.

Hay registro de 5 mil 906 (+ 29 nuevos) decesos positivos a coronavirus en 187 demarcaciones; 9 mil 984 de 185 municipios siguen en investigación.

Mantengámonos en verde, cuida tu salud

Con respecto a las medidas sanitarias, la responsabilidad y disciplina nos mantendrán en semáforo verde; no obstante, muchas personas han tomado dicho cambio como un motivo de festejo, ignorando la sana distancia y demás cuidados.

Recapacitemos y entendamos que el coronavirus no ha pasado; la nueva normalidad exige todas las precauciones y un gran compromiso de nuestra parte si queremos evitar más muertes por dicha enfermedad.

De no cumplir lo anterior, retrocederemos en el Semáforo Epidemiológico, vendrán repuntes en los índices de contagios y enfermos, además de severas restricciones que impactarán nuevamente la economía. Seamos conscientes de lo que podemos provocar si no cambiamos de actitud. No es tiempo de fiestas ni celebraciones.

Para asesoría o información acerca de síntomas y dónde atenderte comunícate al (800) 012 3456; por dificultad al respirar acude lo antes posible a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911. En el sitio web coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la nueva normalidad.

¡Está funcionando, no aflojemos!