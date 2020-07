Costo del alcohol ha subido durante contingencia

La representante de la Alcoholera de Orizaba, Nurya Panigua, dio a conocer que hasta en un 30 por ciento se ha elevado el costo del alcohol por la contingencia sanitaria del COVID-19, además de que la producción aumentó a un turno laboral.

"Ahorita sí se ha elevado hasta arriba de un 30 por ciento, desgraciadamente no hay quien regule el alza de la melaza y nosotros nos basamos en el precio de la melaza que es lo que nos va a dar el margen de alcohol", dijo.

Asimismo dio a conocer que la alcoholera es la única en el estado de Veracruz que se encuentra trabajando los 365 días del año con tres turnos, y todo su personal está altamente cuidado con todas las medidas sanitarias.

"Nuestra producción aumentó en una tercera parte, es decir a un tercer turno, tenemos una plantilla de 300 trabajadores, nosotros seguimos contratando personal, no hemos parado y no se ha despedido gente; al contrario, seguimos dando fuente de empleos porque lo que queremos es no parar para que no haya escasez y mucho menos de alcohol".

Puntualizó que esta planta distribuye a todo el país a través de pipas de 40 a 60 mil litros a grandes empresas de grado alimenticio y farmacéutico.

En cuanto a los fallecimientos que se han presentado por ingesta de alcohol adulterado la representante de la Alcoholera del Valle de Orizaba dijo que ellos no venden en pequeñas cantidades, y solo lo comercializan a grandes empresas.

"Este alcohol no ha sido de nosotros, ese alcohol fue importado del país que entró por otra zona, nosotros no tenemos conocimiento de ese alcohol que desgraciadamente por la irresponsabilidad nos ha llevado a caer en consumidores.

"Sabemos que es alcohol importado, todo nuestro alcohol es a base de melaza y cuenta con todas las especificaciones y la calidad que se pide porque contamos con una norma en específico".

Señaló que regularmente el alcohol adulterado es rebajado y con un alto contenido de metanol.

Cuestionada de cómo se puede identificar cuando se trata de alcohol adulterado, dijo que tan solo con el aroma; "llega a ser un poco apestoso, es un alcohol que huele a podrido. Un alcohol que es bueno si te lo frotas en las manos y lo hueles te identificas que tiene un aroma penetrante pero no te molesta, el alcohol que es de mala calidad indudablemente huele a podrido".