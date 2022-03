Coordinadora del Instituto de la Mujer en Orizaba lamenta ´vandalismo´ durante el 8M

Señaló que la participación que tuvo esa actividad fue grande y principalmente de jóvenes, lo cual considera se debe a que sienten estar en una situación de riesgo.

Indicó que ya no se trata sólo del ámbito familiar, sino de la comunidad en general en donde pueden sufrir una agresión y llegar hasta al feminidio.

Noticia Relacionada Feministas pintaron sus exigencias en la pirámide Quetzalcóatl

"A mí, en lo personal y no como coordinadora del IMMO, me pareció genial esa marcha, me pareció muy bien que haya habido tanto concurrencia, me parece muy bien que se manifiesten, pero llegar a hacer las pintas, no le veo más allá, porque manifestarse ya lo habían hecho", expuso.

Robles Salazar consideró que se debe demostrar que las mujeres son decidas en su actuar y firmes, pero tampoco hay por qué llegar a eso.

Aclaró que no habrá sanciones para quienes vandalizaron el palacio, ya que no se trata de afectar a nadie.

Mencionó que sólo en este lugar hubo pintas, pues en los monumentos únicamente se colocaron cartulinas con mensajes.