Continúan reacciones negativas a fusión de SECVER y SECTUR; "es un retroceso": catedrática

Isthar Cardona, catedrática veracruzana del Colegio de Estudios Latinoamericanos en UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y de Gestión Cultural en Universidad Anáhuac, a través de su Facebook publicó una Carta Abierta dirigida a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, en reacción al anuncio de la fusión de la Secretaría de Cultura (SECVER) y Secretaría de Turismo (SECTUR) en la entidad.

La citada catedrática, quien además es socióloga y gestora cultural, se sumó así a los señalamientos para Nahle García sobre que tal iniciativa significa "un enorme retroceso en la consolidación de los Derechos Culturales de los ciudadanos y habitantes del Estado de Veracruz, en nombre de "ahorros" y de "eficacia".".

"Con esta fusión no se regresaría simplemente al esquema sectorial que privó entre febrero de 2006 y diciembre de 2024", añadió la académica en su texto antes citado.

Igualmente, Isthar Cardona -ampliamente reconocida por sus aportaciones en la materia de la gestión cultural en el país- recordó que: "Cuando se creó formalmente la Secretaría de Cultura en diciembre pasado, se eliminaron normativamente las funciones del Instituto Veracruzano de Cultura, IVEC, que entre esos años, con todo y carencias sacó adelante (y como se pudo) las líneas programáticas de Cultura, no de turificación: investigación, promoción de las culturas populares, proyectos de lectura, defensa de las lenguas indígenas, visibilización de los artesanos tradicionales.".

Enfática, Cardona afirmó que en una la Cultura "no todo son festivales ni turismo.".

Igualmente, recordó parte de las intenciones de los fundadores del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), antecesor de la SECVER y destacó que la creación de este Instituto tuvo como fin: "defender el patrimonio cultural del Estado (de Veracruz) sin transformarlo en mera mercancía, pero sí en un factor de desarrollo social de sus comunidades".

Aseveró que actualmente, "necesitamos liderazgos que tomen en cuenta las luchas que la ciudadanía ha emprendido para que se comprenda DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CULTURA, de la relación profundamente trenzada que el sector cultura tiene con el verdadero desarrollo social (que no es solamente inversión turística), con los derechos humanos, con las identidades sociales".

Pide revisión de Leyes sobre el tema

En su carta, Isthar Cardona igualmente pidió a la gobernadora Rocío Nahle que "que revise las leyes aprobadas por el Congreso del Estado de Veracruz en 2004 y 2010 sobre patrimonio y derechos culturales: Ley de Patrimonio Cultural, Ley para el Desarrollo Cultural y Ley de Derechos y Culturas Indígenas.".

Destacó que con respecto a la Ley de Patrimonio, aprobada durante el mandato del gobernador Miguel Alemán Velasco, no se aborda sobre el uso direccional de la cultura hacia el turismo.

"Y en las otras dos leyes, se habla de consejos consultivos y observatorios ciudadanos para la toma de decisiones ciudadanizadas, acorde a los hoy llamados tiempos de gobernanza."

Asimismo, comentó que el hecho de que en la práctica tales Leyes no se han cumplido cabalmente ni en sus reglamentos, "es otra historia", dando a entender que ello no justifica el descuido de estas mismas Leyes por parte de las autoridades de la Cultura en la entidad, así como la labor de los promotores y gestores, lo cual no justifica que ahora tales Leyes no se consideren para llevar a cabo la fusión de la SECVER con la SECTUR.

Advierte consecuencias

"Usted, con su decisión, está borrando de un plumazo el esfuerzo que se ha hecho para que se reconozca la verdadera dimensión social e histórica del sector cultural. En lugar de ofrecer mayor participación ciudadana, está anunciando una medida unilateral. En lugar de comprender la dimensión de los Derechos Culturales, los está equiparando a acumulación de capital. En lugar de promover una auténtica armonización de los marcos legales de la cultura con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de la Federación (2017), está usted -me temo- tomando la postura capitalizadora de algunos asesores (cultura como "bien público" que puede privatizarse en lugar de como "bien social", porque eso es "eficaz" y no "antropologizante")", advirtió la Académica a la Gobernadora Veracruzana, antes de concluir su Carta poniendo a la disposición de la mandataria el apoyo de especialistas: