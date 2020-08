Continúan los operativos en negocios no esenciales de Nanchital

El departamento de comercio municipal a cargo de Gustavo Bartolo Santiago, constantemente están efectuando operativos en negocios no esenciales, durante esta actividad el personal de protección civil y policías municipales inspeccionan los establecimientos ya que algunos de ellos presuntamente se reúsan a cumplir las recomendaciones sanitarias.

Constantemente el personal encargado de efectuar las visitas en los establecimientos no esenciales, ya hicieron la entrega de notificaciones a más de cuatro comerciantes, que desisten a cumplir con las estrategias de salud, y continúan vendiendo sus productos a personas que no portan cubre bocas o no guardan su distancia.

Contantemente los fines de semana los Bares, cantinas, depósitos, abarrotes y restaurantes son los primeros en ser visitados por los elementos de la Policía Estatal, Municipal, Protección Civil y el jefe de comercio, a quienes solicitan mantener la sana distancia, aplicar las estrategias de salud y acatar las disposiciones oficiales que determino el cabildo y comité municipal de salud, de lo contrario en la próxima visita podrán ser sancionados.