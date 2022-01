La violencia contra los taxistas no ha parado, y aunque en ocasiones disminuye es momentáneo, y se debe tanto a la situación económica en la región como a una falta real de vigilancia, no solo de la Policía Municipal sino de la estatal, que se dedica "más a extorsionar que a dar seguridad", indicó Jairo Guarneros Sosa, asesor de trabajadores del volante.

Indicó que lamentablemente ninguna autoridad atiende ni la seguridad ni las quejas que se han señalado de extorsiones de manera constante; "y tal parece que no les interesa".

Noticia Relacionada Choca contra muro del puente del río Consolapa, en Coatepec

"No hay resultados de lo que hemos estado exigiendo de que haya mayor seguridad para que los compañeros puedan realizar su trabajo", apuntó.

Guarneros Sosa señaló que es un tema que no se sabe si no interesa a las autoridades estatales y diputados locales y federales, porque ahora que ya están en su curul estos últimos no se acercan a ver cuáles son las necesidades de este sector y las problemáticas por las que están pasando.

Consideró que los legisladores están muy bien enterados de todo, pero ninguno se ha tomado la molestia de acercarse a preguntarles cómo están, qué necesitan, "aunque sí tienen tiempo para salir a defender al gobernador".

Recordó que se seguirán haciendo llamados a las autoridades, que son a las que corresponde atender esta problemática, pero también a los trabajadores del volante para que se organicen o se sumen a alguna organización, y cuando salgan a hacer un servicio al menos se haga un monitoreo de cómo están, y si ven que si en una llamada no se reporta, actuar para intentar ubicarlos.

Cabe mencionar que el pasado viernes por la tarde un taxista fue asaltado en el municipio de La Perla luego de que dos hombres le pidieran un servicio, y pasando el cementerio municipal lo golpearan y hasta lesionaran con arma blanca.