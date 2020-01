Continúa pleito legal contra padres de jóvenes abatidos en Orizaba

Luego de que el Juez Sexto de lo Familiar ha restituido sus derechos a Avril Malpica Montiel para que le sea devuelto su hijo, el menor I. P. M. de nueve años, sus abuelos, el profesor Román Pérez Martínez y su esposa Luz María González González, padres de dos profesionistas asesinados presuntamente por elementos de la Policía de Orizaba, se niegan a entregarlo e incluso se encuentran prófugos de la justicia, al estar cometiendo un desacato a la autoridad y privación ilegal de la libertad del menor.

Malpica Montiel detalló que desde el 15 de enero que se giró la resolución la pareja no se encuentra en su domicilio y el menor tampoco, incluso habría dejado de acudir a la escuela donde fue inscrito por sus abuelos, luego de haber supuestamente cometido tráfico de influencias.

"Ayer y hoy fuimos al domicilio pero no responden a la puerta, no hay nadie, las luces están encendidas, pasamos a la escuela a recoger al menor y definitivamente no ha ido a la escuela", señalo.

Puntualizó que nunca se ha negado a que su hijo tenga una convivencia con sus abuelos, a pesar de haber muerto su padre.

La mujer relato que se encontraba separada del padre del menor, Ernesto Pérez González, pero tanto él como sus abuelos mantenían una convivencia, al grado de llevárselo de viaje en los uno de los tres periodos vacacionales del año.

"Hasta de que de una convivencia se lo llevaron, eso fue el pasado 25 de octubre del 2019 y ya no me lo regresaron; nunca me opuse a pesar de la muerte del padre, al contrario, buscaba la integridad de mi pequeño y esa alianza con la familia, pero se lo llevan y no lo regresan y cuando yo me entero tengo una demanda de violencia familiar donde me dicen que yo agredo al pequeño y sobre esta línea ellos consiguen el depósito del menor, pero hoy en día el depósito ya queda sin efecto y no me lo han regresado", dijo.

El abogado defensor, Jesús Contreras, dijo que los abuelos se encuentran denunciados por sustracción de menores y privación ilegal de la libertad, por lo que si no lo entregan a su madre en breve se emitirá la Alerta Amber por desaparición.

Detallo que el Juez Especializado, José Manuel Jiménez, a través del oficio 1774/ 2019 de manera asertiva y contundente ordenó la restitución del menor y que éste sea entregado a su madre de manera inmediata.

"Los señores Román y Luz María pretendieron quedarse con el menor por la avaricia de la indemnización que recibiría al ser el primer beneficiado. Nos enteramos cuando los abuelos demandan a mi clienta ante el Juez Sexto de lo Familiar lo que es la restitución o el derecho a la indemnización que le corresponde únicamente al menor, al ser el dependiente económico del padre.

"Es una actitud aberrante por parte de los abuelos, no es propia decirse que protegen al menor siendo que lo presentaron a declarar ante la Fiscalía violentando sus derechos sin estar asistido por el Procurador de la Defensa del Menor, por lo que no son personas que realmente por amor están protegiendo a su nieto, sino de una forma visceral tienen un interés personal".

Asimismo los acusó de estar aprovechándose de la situación, incluso ejerciendo una influencia que actualmente es un delito que se llama "alienación parental", en el cual están haciendo una campaña de desprestigio en contra de su madre.

Afirmo que de no entregar al menor entrará la fuerza pública, ya que están incurriendo en un delito que es sustracción de menores, desacato y privación ilegal de la libertad.

"Ya fueron denunciados el día de ayer por el desacato a la autoridad, al no dar cumplimiento a la autoridad están violentando lo que dice el juez y los derechos humanos de los menores por unas personas que quieren hacer justicia por su propia mano.

"Eso es una retención y una privación ilegal de la libertad del menor porque ya hay una orden de que deben entregarlo".

El abogado mencionó que al momento están agotando todas las instancias, y en breve procederán a denunciar la desaparición del menor para que se emita una alerta Amber y dar con su paradero y el de los abuelos.