Congreso, listo para rendición de cuentas de secretarios de despacho: Gómez Cazarín

La LXVI Legislatura del Estado de Veracruz se encuentra lista para recibir las comparecencias de los 15 funcionarios públicos, secretarios de despacho o equivalentes, que atenderán el llamado de rendición de cuentas ante la representación popular, expresó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín , presidente de la Junta de Coordinación Política ( Jucopo ), quien agregó que no solo se trata del cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política local, sino un acto de transparencia hacia los veracruzanos.

El legislador subrayó que, de acuerdo con lo aprobado por el Pleno el pasado 11 de noviembre, las comparecencias se realizarán del lunes 22 de noviembre al miércoles 8 de diciembre, teniendo como sede el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.

Asimismo, indicó que tras la recepción del tercer informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz, los diputados procedieron al análisis del citado documento y, ante cualquier duda, tendrán la oportunidad de solicitarles a los funcionarios que den la respuesta, "todo en un marco de respeto y cordialidad institucional, apegándonos a lo señalado en el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo".

Por otra parte, el también coordinador de los diputados de Morena sostuvo que al interior del Congreso hay coincidencias con sus homólogos en que las comparecencias no deben ser como en el pasado donde el secretario acudía a decir lo que quería y no pasa nada, "nosotros estamos a favor de un verdadero ejercicio democrático y de rendición de cuentas, lo que esté bien hecho se los vamos a reconocer, pero también señalaremos lo que veamos que no", puntualizó.

El diputado manifestó que la cordialidad y buena relación institucional que hay entre el Poder Legislativo con el Ejecutivo y el Judicial es gracias al diálogo permanente y al respeto que hay entre los tres. "A diferencia del pasado, donde cada uno trabajaba por su lado, hoy nos unimos por un solo objetivo en común, servir a Veracruz y hacerlo bien", agregó.

Por último, expuso que los legisladores están preparados ya para la comparecencia del gobernador del estado, que será el 13 de diciembre próximo, y -consideró- es una oportunidad única para conocer "de primera mano" lo que se está haciendo en cada rincón de Veracruz.