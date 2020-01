Conflicto Irán-EU cambiaría política mundial

La situación que se presenta entre Estados Unidos e Irán podría acelerar los cambios geopolíticos del mundo que conocemos y el deterioro de la hegemonía del país del norte, consideró el analista político Juan Hernández Mercado.

Recordó que el concepto de guerra hasta hace pocos años hablaba de dos tipos: la asimétrica y la compuesta. La primera se daba por el enfrentamiento de dos ejércitos regulares o uno regular contra otro insurgente, en tanto que la compuesta era un ejército regular contra otro irregular, como las guerrillas.

Sin embargo, añadió, hace poco surgió el concepto de "guerra híbrida", el cual está en proceso de aceptación ya que considera el uso de las dos formas anteriores más los adelantos tecnológicos, científicos e informáticos.

"Las afirmaciones del presidente Donald Trump de que el asesinato del general Qasen Soleimani de Abu Mahdi al Muhandis era necesario porque planeaba matar a muchos estadounidenses, son una excusa para disfrazar los intereses de la agonizante potencia que preside", opinó.

Hernández Mercado recordó que el 60 por ciento del presupuesto en ese país se destina a los gastos de defensa, por lo que su economía se sigue sustentando en la guerra, lo mismo que en el siglo pasado, lo que hace penar que Estados Unidos requería de un presidente dócil a los intereses de quienes dirigen esta economía de guerra.

"Tan idóneo ha resultado Donald Trump que utiliza como elementos importantes en su política exterior el narcotráfico y el paramilitarismo, ya que eso le permite mantener a los gobiernos, en particular de América Latina, ocupados en el problema de la inseguridad, y a las sociedades de diversos estados latinoamericanos preocupadas, aterrorizadas, divididas y conflictuadas por el miedo y la intimidación producidos por los cárteles y las diversas bandas del crimen organizado, las cuales de paso infiltran a los gobiernos, como es el caso de Genaro García Luna en el caso de México", señaló.

En ese contexto, añadió, se puede ubicar el golpe de Estado en Bolivia, antes en Brasil y si a eso se suman los errores de la "izquierda" en Venezuela y Nicaragua se observa el escenario ideal para hacer realidad dos proyectos elaborados por el Pentágono: guerra y paz en el siglo XXI y la construcción de una coalición internacional favorable a sus intereses.

En ese escenario consideró como viable la posibilidad de que Irán use parte de su potencial nuclear, en tanto que la economía de guerra puede no dar los resultados esperados y de momento el dólar está a la baja, por lo que Trump podría perder la reelección y si se producen actos terroristas estará en un punto de no retorno, en donde acelerará el deterioro de su hegemonía mundial y su economía, ya que algunos estados podrían ir contra los intereses de Estados Unidos.