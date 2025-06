Confirman denuncia a proveedora por fármacos oncológicos en Veracruz

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que la Secretaría de Salud estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la empresa Flexo Pharm por presunta entrega irregular de medicamentos oncológicos al Centro Estatal de Cancerología "Doctor Miguel Dorantes Meza".

De acuerdo con Nahle, los fármacos fueron adquiridos a nivel estatal para atender el desabasto, pero durante la recepción se detectaron irregularidades en parte del lote.

"Al entregarlos observaron que las cajas de medicamentos tenían la leyenda ´no negociable´, por lo que ante la incertidumbre de si se trata de muestras o alguna otra irregularidad, se les regresó el fármaco", explicó.

La mandataria detalló que Flexo Pharm ha sido proveedora del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE desde la década de los 90, y que la contratación se realizó bajo un análisis rápido ante la urgencia por el desabasto.

"Se hizo un análisis así al vapor, hacen el pedido, llegaron bien, pero varias traían la leyenda de ´no negociable´ y esa regresaron y no se pagaron; es a lo que se refiere eso", puntualizó.

También te puede interesar... Rocío Nahle trabajará con todos los alcaldes electos en Veracruz, sin importar partido

SUSPENDEN CONTRATOS

Nahle ordenó suspender cualquier contrato futuro con la empresa y giró instrucciones para que no vuelva a ser contratada. "No vamos a volverle a comprar a esa empresa porque imagínense que no sé de 100 quiera meter cinco, 10, 20 con esa leyenda. Si es una inconsistencia se tiene que denunciar", afirmó.

Reconoció que el encargado administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz fue quien avaló la contratación de Flexo Pharm argumentando precios competitivos y entrega inmediata.

"Hablé con Sesver, con el administrativo. Hicieron un cuadro comparativo con no sé cuántas empresas, les pedí que no fueran empresas de estas que han tenido la hegemonía de los medicamentos por muchos años en el gobierno", dijo.

Agregó que no tiene relación con las farmacéuticas y que recibió una lista con opciones que, según el área administrativa, cumplían con rapidez y precios adecuados. "Yo ni conozco las empresas de medicamentos y a mí me trajeron dijeron ´mire estos son ocho, 10´; me dijeron que son las que surten más rápido y el precio está bien".

Sin embargo, insistió en que fue el personal de almacén quien detectó las leyendas impresas en algunas cajas. "Me dice la persona de almacén ´llegaron estas que tienen la leyenda´, se le regresaron a la empresa, se le notificó, no se le pagó", señaló.

Finalmente, cuestionó la procedencia del producto entregado. "¿Cómo es posible que la empresa quiera meter un medicamento que dice ´no negociable´? No sabemos si es una muestra o algo", concluyó.