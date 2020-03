Confirmados dos casos de coronavirus en Veracruz; ambos en zona conurbada

Ambas personas se encuentran en aislamiento y se espera que con las medidas de prevención se contenga la transmisión.





Con corte a las 19 horas de este martes, en el estado de Veracruz se han registrado dos casos positivos de Coronavirus aseveró en conferencia de prensa junto con el secretario de Salud Roberto Ramos Alor, la jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica Dulce María Espejo Guevara.



Precisó que se trata de una femenina de 22 años de edad que estudia en el extranjero y presentó sintomatología al regresar al estado quien se encuentra en su casa y en control.



El otro paciente, es un masculino de 24 años que desde octubre del año pasado estuvo en España, en Italia y al regresar empezó con la sintomatología que fue detectado con oportunidad y aplicado el protocolo por lo que la respuesta ha sido positiva.



Ambas personas se encuentran en aislamiento y se espera que con las medidas de prevención se contenga la transmisión.



Precisó que Veracruz se convierte en el estado número 21 que empieza a presentar casos de COVID-19 en el país.



"Esperamos que con las medidas podamos lograr el menos número de casos, sin embargo,lo esperado es que producto de esta investigación y la estaremos haciendo de acuerdo a los lineamientos federales pudiéramos encontrar más casos con oportunidad para hacer las medidas de prevención", dijo.



Resaltó que el estado se encuentra aún en la fase uno con casos importados, por lo que se siguen aplicando líneas estratégicas y preventivas como posponer eventos no esenciales, posponer eventos masivos y procurar a los adultos mayores para no tener brotes a corto plazo.



Aunque no se puntualizó, trascendió que esos casos se detectaron en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.



Precisó que en total se han estudiado 30 casos sospechosos de coronavirus y en investigación se encuentran todavía cuatro.



Por su parte el secretario de Salud Roberto Ramos Alor pidió no causar alarma ni pánico, "los casos están confinados y el protocolo aplicado con tiempo".



Llamó a ser una sociedad que "sabe comportarse" y recordó que todas las noches estarán informando sobre el comportamiento del COVID-19.