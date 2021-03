Confían restauranteros de Orizaba recuperación por Semana Santa

El representante de Canirac Altas Montañas, David Castañeda Roldán, confió que los restauranteros puedan trabajar por arriba del 50 por ciento durante la próxima temporada de Semana Santa, pues al momento trabajan en números rojos por los incrementos a la canasta básica y los energéticos, específicamente el gas LP.

"Los restauranteros tenemos muchas intenciones y una mirada puesta hacia la Semana Santa, que es algo muy importante y destino de fechas en donde nos visita mucha gente y esperamos estar en condiciones para poder trabajar arriba del 50 por ciento".

Aseguró que existe una gran incertidumbre en los empresarios por el aumento del gas; "va a ser muy difícil, va a fluctuar, porque va a seguir subiendo".

Cuestionado si podrían subir los precios Castañeda Roldán aseguró que se encuentran en una encrucijada, debido a que sus ventas no son tan favorables; "por lógica diría que deberíamos de nivelar los costos pero curiosamente no hay gente, no hay comensales y el comensal está muy retraído".

Agregó que aunado al aumento del gas los microempresarios también enfrentan ajustes con las cuotas patronales al Seguro Social y al Infonavit.; "ya empezamos a sentir el impacto de las prestaciones del Seguro Social, Infonavit, estamos en una situación complicada a pesar de que vemos que están abriendo otros conceptos de comida".

Por último señaló que la Canirac Orizaba cuenta con 50 restaurantes afiliados quienes se mantienen en constante comunicación para un buen desempeño durante esta nueva normalidad.