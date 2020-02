Confía UV que gobierno de Veracruz cubra deuda con el SAT

Aunque la Universidad Veracruzana (UV) no creció mucho en cuanto a presupuesto, se tiene el compromiso del Gobierno del Estado de cubrir el adeudo que se tiene con el SAT, lo que le da una certeza financiera a la institución, señaló la rectora Sara Ladrón de Guevara.

"Es verdad que no crecimos mucho en presupuesto pero este año está el compromiso del Gobierno del Estado de acabar con el adeudo que se tiene con el SAT, lo que significaría una situación financiera distinta, de mayor certeza para la UV".

Ladrón de Guevara resaltó que se tiene esperanza de que se cumpla con esta parte por parte de las autoridades estatales y así la institución no se vea presionada en cuanto a los recursos.

Comentó que al momento el gobierno ya hizo el primer pago del pendiente que se tiene con el SAT.

Recordó que en este año se tiene que cubrir también lo correspondiente al aumento salarial con los sindicatos, en donde los ofrecimientos están acordes al índice de inflación, que es de 3.4 por ciento.

Mencionó que al momento ya se logró un acuerdo con el Setsuv, por lo que la huelga ya se conjuró y se está viendo ahora lo correspondiente al Fesapauv.

La rectora de la UV señaló que en este año no se vio un aumento al presupuesto por parte del gobierno federal, pero se espera que en este sexenio se vaya ampliando el presupuesto y de esa forma se pueda tanto brindar mayores espacios para los jóvenes como la gratuidad en la educación al no cobrarles inscripción, lo cual al momento no pueden dejar de hacer.