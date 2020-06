Concesionarios de transporte en Tuxpan temen perder unidades ante crisis, señalan

Concesionarios de Tuxpan temen que entre los estragos que está dejando la pandemia al gremio, también muchos de ellos pierdan sus unidades, pues en varios casos lo poco que sacan no les está alcanzando para pagar los vehículos que hoy están al servicio como transporte público.

La situación, si bien empezó desde que cerraron las escuelas y las actividades en general se paralizaron, ha empeorado conforme las restricciones se han ido extendiendo, ya que las corridas son mucho menos y el número de servicios que prestan al día no son suficientes.

Ángel Salazar, concesionario de dos taxis en la ciudad señaló que tan sólo en su caso ya no le alcanza para pagar la mensualidad de uno de los vehículos que tiene en esta modalidad, pues apenas el año pasado compró la unidad para prestar un mejor servicio pero hoy por la emergencia sanitaria podría perderla.

Esta problemática, aseguró que no sólo lo aqueja a él, sino es una situación que afecta a más compañeros del gremio, pues el diario ya no es lo mismo, "muchos hemos tenido que bajar la tarifa porque sabemos que casi no hay corridas ni gente que demande el servicio y los chóferes, también se las están viendo complicada para sacar su ganancia más nuestra cuota".

Refirió que muchas unidades de las que hoy circulan y que son modelos recientes todavía las deben ellos ante las agencias, ya que fueron adquiridas en pagos y se iban cubriendo esos gastos con los diarios, que hoy han bajado hasta en un 20 por ciento.